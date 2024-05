Cinema Público de Maricá, Cine Henfil, apresenta 'Mussum, O Filmis'

O Cine Henfil, o cinema público de Maricá, está com nova programação de filmes até 5 de maio. Na lista de exibições, destaque para o curta metragem “Rota de Colisão”, estrelado por Silvio Guindane, quando o ator tinha 12 anos, hoje diretor do longa “Mussum, O Filmis”, que será exibido logo em seguida.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br



Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É necessário chegar um pouco antes de a sessão começar para validar seu ticket.



Confira a programação:

Dia 03 (sexta-feira)

19h – Vamos fazer um brinde - Numa noite de réveillon, amigos se reencontram para brindar suas histórias. Susana curte a gravidez, mas está insegura com a relação. Dinho protege sua melhor amiga, Heloísa, ainda às turras com o namorado. Sara tenta curar as dores do rompimento com Laura. Vera está apaixonada e tenta se mostrar adulta para sua mãe, dona Irene. Classificação 14 anos.

Dia 04 (sábado)



15h – Porópopo - Julieta vive com sua família muito peculiar. Assim como sua família, ela é uma palhaça, trazendo alegria para todos durante seus shows, que passam de cidade em cidade. Porém sua vida muda totalmente quando seus pais decidem sair do circo e se instalar em uma cidade. Ainda vestidos com trajes típicos, a família enfrenta, sempre felizes, uma série de dificuldades durante a adaptação a essa nova vida. Enquanto seus pais tentam se adaptar à vida cosmopolita fora das tendas, Julieta faz novas amizades e ajuda a montar um show circense no bairro, trazendo a tradição do circo para a cidade e derretendo alguns corações frios. Classificação 6 anos.

17h – Ouro Negro - José Gosch é um geólogo alemão que, entre 1910 e 1918, luta para implementar sua companhia de petróleo. Só que ele é assassinado pelo sócio, em uma trama elaborada por Otto Manheimer, um conceituado técnico americano infiltrado no governo brasileiro. O legado de Gosch fica com seu aprendiz, João Martins, de apenas 13 anos. Ao crescer, João e Pedro, filho de Gosch, se formam na Escola de Engenharia de Minas, em Ouro Preto. Mariana, viúva do geólogo, vive com a filha Luísa no Rio de Janeiro. Após a misteriosa morte de um herói da aviação brasileira, Paulo Matos, João e Camila resolvem seguir os planos do falecido e conseguem os estudos de Gosch sobre a bacia sedimentar de Alagoas e Sergipe. Eles conseguem fundar a companhia e participam do processo da descoberta do petróleo no Brasil. Classificação 12 nos.

19h – Rota de Colisão (curta) – O curta metragem Rota de Colisão, gravado em 1999, tem como ator principal, ainda criança, Silvio Guindane. Atualmente, o ator tem reconhecidos trabalhos no cinema e na tv e dirigiu o filme Mussum, o Filmis. O curta uma ficção que ganhou o prêmio ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância) no Festival de Brasília e tornou Silvio uma estrela em festivais internacionais ainda adolescente. A obra se tornou capa do Dicionário de Filmes Brasileiros – Curta & Média-Metragem, do pesquisador Antônio Leão, com sua principal foto de divulgação (Silvio Guindane em cena, aos 12 anos) ao lado de imagens de outros títulos brasileiros importantes (como “Ilha das Flores” etc.).



Mussum, o Filmis é uma cinebiografia brasileira com base no livro Mussum - uma história de Humor e Samba, de Juliano Barreto. A trama mostra a história real sobre a vida e trajetória de Antônio Carlos Bernardes Gomes, popularmente apelidado de Mussum. Tendo crescido como um garoto pobre, filho de empregada doméstica analfabeta e com passado militar, Mussum ficou conhecido por ter se tornado um dos maiores humoristas do Brasil. Além de fundar o grupo musical Os Originais do Samba, ele encontrou seu caminho para a fama na televisão após se unir ao famoso quarteto Os Trapalhões, formado por - além dele - Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias. Classificação 12 anos.

Dia 05 (domingo)

15h – Porópopo

17h – Copa Vidigal - Durante a guerra entre os traficantes dos morros do Vidigal e da Rocinha em 1997, a vida dos moradores não era nada fácil. Por isso, o professor Cypa organizou um campeonato de futebol de favelas situado no Vidigal, com o objetivo de unir as pessoas através do esporte. Classificação 12 anos.

19h – Ouro Negro