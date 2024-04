São Gonçalo terá show gratuito no Dia do Trabalhador

Nesta quarta-feira (1), Dia Nacional do Trabalhador, São Gonçalo terá um grande evento gratuito para a diversão dos gonçalenses, que vão aproveitar o feriado com muito pagode na ‘Festa do Trabalhador de São Gonçalo’. Será uma tarde e noite de apresentações, que terão início a partir das 16h, no Clube Mauá.



O show é um dos projetos contemplados pela Lei Paulo Gustavo, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, que realizou chamamento para seleção dos projetos culturais que receberam recursos da lei federal.

O evento conta com a presença de nomes como: ‘Suel’, ‘Tá na Mente’ e ‘Pagode do Adame’, que irão comandar a festa.



O evento é gratuito e os ingressos devem ser retirados de forma virtual no seguinte endereço eletrônico: https://www.guicheweb.com.br/festa-do-trabalhador-de-sao-goncalo_30981.

Serviço:

Festa do Trabalhador de São Gonçalo

Data: 1 de maio

Horário: 16h

Local: Clube Mauá de São Gonçalo

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 635, Centro