Perfil de Davi Brito, campeão do BBB 24, é hackeado por golpistas

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, foi alvo de hackers nesta última segunda-feira (29), a equipe do milionário confirmou, por meio de um post no X (antigo Twitter), que o perfil oficial de Davi no Instagram havia sido hackeado.

A invasão também aconteceu com sua irmã, Raquel Brito, que teve sua conta no Instagram comprometida.

Em uma nota oficial, a equipe de Davi Brito fez um alerta para os fãs:

“Pedimos que não caiam em mensagens ou stories suspeitos nos perfis de Davi Brito e Raquel Brito. Estamos trabalhando para recuperar o acesso.”

Os hackers aproveitaram o controle das contas para postar mensagens sobre supostos investimentos financeiros, causando preocupação entre os seguidores. Antes do ocorrido, Davi havia compartilhado uma foto sorridente com uma legenda motivacional.

O campeão do BBB recuperou sua conta durante a madrugada desta terça-feira (30), e agradeceu os fãs.

Já Raquel Brito ainda não conseguiu recuperar sua conta e seu perfil segue com os hackers.

Nesta terça (30), situação semelhante aconteceu com a mãe de Davi, Elisângela Brito. Os invasores fizeram diversas publicações envolvendo um esquema de dinheiro em que o seguidor deveria depositar uma quantia para receber o dobro do valor, como uma espécie de esquema de pirâmide.

“Fico muito triste com a situação que aconteceu. Não está sendo fácil, mas com toda luta, estamos indo para cima com toda força que a gente tem”, disse ele.

