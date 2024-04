Papa Francisco recebe ex-presidente Dilma Rousseff no Vaticano

O Papa Francisco recebeu, no último sábado (27), a ex-presidente Dilma Rousseff no Vaticano, em um encontro que já estava previsto na agenda de ambos. O encontro ocorre no momento em que o Brasil investe na relação bilateral com a Santa Sé, considerada estratégica pelo atual governo.

"Bem-vinda! Como está?", disse o Papa Francisco em seu cumprimento inicial à ex-presidente, em vídeo divulgado pelo Vaticano. "É um prazer revê-la", completou.

Ainda pelas imagens divulgadas pelo Vaticano, é possível ver que a ex-presidente do Brasil e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento do Brics presenteia o Papa com um livro sobre a vida de Teodoro Sampaio, engenheiro e geógrafo negro que teve uma atuação política relevante na virada dos anos 1800 para 1900. Dilma se manifestou sobre a visita em sua conta no X (antigo Twitter).



"É sempre uma alegria estar com o Papa Francisco, amigo do Brasil e um homem profundamente comprometido com os destinos da humanidade", escreveu. "Falamos sobre os grandes desafios da humanidade: o combate à desigualdade e à fome, a transição energética e as ações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas", concluiu.

Dilma e Papa Francisco mantém uma relação positiva desde a época em que a petista ocupava a Presidência.