Brasil tem mais de 300 mil "cornos assumidos"; 10% deles estão no Rio

10% dos "cornos assumidos" do Brasil estão no Rio de Janeiro - ao menos é o que indica uma pesquisa feita pela Sexlog, rede social especializada em troca de casais para relações sexuais. Levando em conta informações de usuários da plataforma, o levantamento afirma que 300 mil brasileiros se declaram "cornos assumidos" ou "cuckolds", adjetivo estrangeiro usado para homens com fetiche em assistir suas esposas se relacionando com outras pessoas.

Segundo a Sexlog, os estados da região Sudeste são os que tem a maior densidade demográfica de "cornos": são 171.129 "cuckolds" autodeclarados. A capital do RJ é a segunda cidade com mais cornos, de acordo com o levantamento, atrás apenas do município de São Paulo. Completam a lista as cidades de Belo Horizonte (MG), Campinas (SP) e Uberlândia (MG).

Como são "assumidos", a maior parte deles - 62% - disse nunca ter sentido qualquer ciúmes da esposa ao verem outra pessoa tendo relações sexuais com elas. Apesar disso, os "cornos" diferem quanto ao contato mantido entre a companheira e o "outro". 47% dos homens que participaram disseram se incomodar caso a parceira mantenha contato com outro homem com quem tenham transado. 33% afirmam se sentir incomodados em alguns casos. Apenas 20% disseram preferir que todo o contato entre a esposa e outro parceiro seja assistido por ele, entre quatro paredes.



Dia do Corno

Na próxima quinta (25), os "cuckolds" celebram o "Dia do Corno", data não-oficial "comemorada" por quem já foi traído. O dia foi escolhido por conta da festa religiosa dedicada a São Marcos no mesmo dia. Segundo a tradição histórica, católicos europeus costumavam realizar uma cerimônia com chifres de animais para abençoar casados na festa do santo. Mais tarde, a cerimônia teria passado a ser considerada profana e acabou, com o passar dos anos, sendo associada a piadas populares sobre traição.