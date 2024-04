Botafogo vence Atlético-GO e conquista primeira vitória no Brasileirão

O Botafogo conseguiu a primeira vitória no Brasileirão 2024, ao vencer o Atlético-GO por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (18), no Nilton Santos. O gol foi marcado por Mateo Ponte, aos 34 minutos do primeiro tempo.

Apesar de um primeiro tempo de supremacia alvinegra, a etapa final foi de tensão. O Atlético-GO pressionou até os últimos minutos e quase arrancou o empate. Graças à defesa de Gatito, em chute de Vagner Love, e Lucas Halter, que afastou finalização de Yony González, o time de Artur Jorge conseguiu sair com a vitória.



O jogo também marcou a estreia do treinador português comando o time no Rio de Janeiro.