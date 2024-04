Monique Rizzeto é a nova Rainha da Bateria da Acadêmicos de Niterói

A Acadêmicos de Niterói já tem uma nova rainha de bateria para o carnaval de 2025. Monique Rizzeto reinará à frente dos ritmistas comandados pelo Mestre Demétrius. Com uma vasta trajetória no mundo do samba, Monique chega para abrilhantar a caçulinha niteroense com muito samba no pé.

Monique foi moradora da cidade sorriso na sua adolescência e ainda possui familiares que residem no município. Há mais de 15 anos na folia, a beldade começou como passista na Unidos de Vila Isabel e depois teve passagens por escolas como Estácio de Sá e Império Serrano. No último carnaval também foi rainha de bateria da Unidos da Barra da Tijuca, na Série Prata, onde faturou dois prêmios de melhor rainha de bateria.

Leia também:

Escritora Roseana Murray tem 'boa evolução do quadro clínico'

"Estar na escola que carrega o nome da cidade que eu morei será muito prazeroso. Estou realizando um sonho que sempre lutei para conquistar, que é ser rainha de bateria na Marquês de Sapucaí. Quero somar com a escola, já me sinto feliz e acolhida. A empolgação está a mil para fazer o meu melhor junto ao meu Mestre e os ritmistas", revela Monique.

Com o time quase completo, a azul e branca da cidade sorriso irá em busca do campeonato da Série Ouro em 2025 e uma vaga no Grupo Especial do carnaval carioca.