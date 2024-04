Peça musical 'Temperos de Frida', sobre Frida Kahlo, tem temporada prorrogada no Rio

A peça musical, contemplada no Edital Funarte Aberta/2023, teve sua temporada prorrogada e será apresentada no Teatro Glauce Rocha, Centro do Rio (em frente ao Metrô Carioca), de 04 a 26 de abril, às quintas e sextas-feiras, às 19h (exceto na segunda semana do mês).

Junto ao cenário histórico em que Frida cresceu, em meio à Revolução Mexicana de 1910, o espetáculo traz a efervescência cultural que inspirou a artista reunindo teatro, narração de histórias e músicas latino-americanas entoadas ao vivo. Com uma proposta cênica intimista, tem como pano de fundo o Dia dos Mortos, 02 de novembro, no México. A protagonista Rosana Reátegui, nascida no Peru, é premiada como Melhor Atriz pelo Prêmio de Teatro Para Infância CBTIJ/2022.

“Temperos de Frida” foi inspirada na cerimônia para agradecer o destino dos seres humanos vivos e cumprir os tratos com a misteriosa Catrina, a “Dona Morte”, em uma proposta que tem um diálogo direto com a plateia. A protagonista nos conduz a histórias mescladas com famosas canções latinas, como “La Llorona”, “La Bruja” e “Cucurrucucu Paloma”, entre outras, todas cantadas pela uruguaia Natalia Sarante (vencedora de Melhor Música com a peça Canções para afastar o medo - contos e acalantos latino-americanos no Prêmio de Teatro Para Infância CBTIJ/2022) acompanhada pelo violão de Luciano Camara. A máscara de “Catrina” (Dona Morte), utilizada pela personagem principal, foi confeccionada especialmente no Peru pelo artista Paul Colinó Vargas.

Leia também:

➣ Artista portuguesa lança livro no Rio onde aborda a sua Teoria do Pessimismo

➣ Brasileira se torna nova bilionária mais jovem do mundo

Serviço:

Datas: 04, 05, 18, 19, 25 e 26 de Abril

Dias: Quintas e Sextas-Feiras (exceto na segunda semana do mês)

Horário: 19h

Local: Teatro Glauce Rocha (Centro/RJ)

Endereço: Avenida Rio Branco, 179, Centro/RJ (em frente ao Metrô Carioca)

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/temperos-de-frida/2339094

Valores: R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia entrada em casos previstos por lei)

Classificação indicativa: 16 anos

Sinopse:

É a noite de comemoração do Dia dos Mortos. O bar Viva la Vida está aberto para todos e todas que queiram chegar. A dona recebe seus amigos: uma cantora e um violonista que, assim como ela, desejam festejar a vida. No centro do espetáculo, trazidos – em corpo, voz e alma - pela atriz Rosana Reátegui, estão a pintora Frida Kahlo e Catrina, a “Dona Morte”. Frida recebeu inúmeras vezes a visita de Catrina, sua madrinha. Do modo que podia, por sua conta e risco, como boa afilhada, sempre afirmou a vida. No espetáculo, a atriz/dona do bar provoca os espectadores a saberem que também eles são afilhados de “Dona Morte”. E, se é assim, como responder aos convites da madrinha? Será que Catrina pode ser uma espécie de guia para uma vida experimentada em maior entrega e abundância?

A peça apresenta uma dramaturgia costurada por três personagens: dona do bar, Frida Kahlo e a Morte Catrina, interpretadas pela atriz peruana Rosana Reátegui, com os trechos marcantes da vida da grande pintora, suas frases emblemáticas e provocadoras, mescladas com músicas latino-americanas cantadas ao vivo. Em “Temperos de Frida”, as paixões estão reunidas nos sabores, no canto e na palavra, como elementos de uma potente bruxaria compartilhada com o público. Seja nos boleros que Frida tanto gostava de cantar, nas histórias de grandes e arrebatadores amores ou na entrega profunda para defender sua vida, ela é aquela que viveu significativa e intensamente.

Contamos a vida de Frida e seus encontros com Catrina como se fizéssemos, também a nós, uma provocação: por onde andam os nossos desejos e as nossas intensidades? A Festa dos Mortos, Frida e Catrina estão no nosso bar Viva la Vida, pois, além de tudo, são fortes motivos para a construção de espaços de comunhão e de encontro com uma América Latina amorosa, potente e festiva que insiste e resiste em todas e todos nós. Pois, como afirma Nêgo Bispo, pensador quilombola, “quem não está preparado para a festa, também não está preparado para a guerra”.

Ficha Técnica:

Concepção, Atuação e Dramaturgia: Rosana Reátegui

Direção: Tatiana Motta Lima

Canto: Natalia Sarante

Violonista: Luciano Camara

Figurinista e Adereços: Francisco Leite

Direção de Produção: Paty Lopes

Direção Executiva: Edison Corrêa (Eu, Rio!)

Cenografia: Daniele Geammal / Renato Marques / Francisco Leite

Colaboração Dramatúrgica: Cadu Cinelli

Iluminação: Thiago Monte

Operação de luz e montagem: Renato Marques

Confecção de Máscara da Catrina: Paul Colinó Vargas (Peru)

Preparação de Máscara: Marise Nogueira

Assessoria de Imprensa: Edison Corrêa/Eu, Rio!

Designers: Rodrigo Menezes / Pedro Pessanha

Fotografia: Renato Mangolin e Edison Corrêa/Eu, Rio!

Realização: QINTI Companhia e EU, RIO!

Artistas:

Rosana Reátegui, Protagonista, é atriz, narradora oral, dramaturga e gestora cultural latino-americana. Peruana residente no Rio de Janeiro.

Tatiana Motta Lima, Diretora Artística, é professora associada da Escola de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), atuando na graduação e na pós-graduação.

Natália Sarante, Cantora, é licenciada em Música pela Unirio. Nascida em Montevidéu, Uruguai, foi integrante do Coro da Universidade da República do Uruguai (2001 – 2004)

Luciano Camara, Violonista, é compositor, arranjador e instrumentista carioca que reúne, em sua criação artística, influências da música universal de Hermeto Paschoal. É Diretor Musical e de Violão de Sete Cordas na “Companhia Folclórica do Rio de Janeiro/UFRJ”.