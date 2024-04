Festival Raízes atravessa a Baía para agitar Niterói com gastronomia saudável, música e diversão para todas as idades

Reforçar a tendência mundial de alimentação saudável, mostrando ao público que é possível produzir pratos saborosos e nutritivos sem gastar muito. Esse é o carro-chefe do Festival Raízes, que conecta pequenos produtores e grandes marcas aos consumidores finais e chega à sua quinta edição com diversas novidades. Uma delas é que o evento, antes realizado em ambiente fechado no Rio de Janeiro, atravessa a Baía de Guanabara nos próximos dias 27 e 28 de abril para agitar Niterói. E mais: pela primeira vez acontecerá ao ar livre, à beira-mar, na Praça do Rádio Amador (da tradicional árvore de Natal da cidade), no bairro de São Francisco. Com entrada franca, o projeto conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Enel, pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Tendo como hostess da cozinha show a chef e vice-campeã do Masterchef, Raquel Novais, o festival oferecerá 16 atividades gastronômicas sobre culinária saudável e aproveitamento total de alimentos, incluindo opções veganas. Serão oito talks e oito aulas, uma delas com a também chef, escritora, ativista e apresentadora de tevê Bela Gil. Outra renomada chef com participação no evento é Maristella Sodré, niteroiense que já participou do Canal OFF e do programa da Rita Lobo no Canal GNT.

O evento reunirá 21 pequenos produtores, uma bike com vinhos (outra novidade), bar com drinques orgânicos e cerveja low carb, seis shows com foco em música brasileira e cinco restaurantes servindo pizzas em versões mais saudáveis, hambúrgueres, massas e opções para os veganos. Para a tranquilidade dos pais, haverá um espaço kids com cama elástica, piscina de bolinhas, totó e outros brinquedos grátis para crianças de 3 a 12 anos, como explica Pedro Assis, idealizador do projeto lançado em 2019 no Village Mall, na Barra da Tijuca.

“A proposta do festival é incentivar a prática da vida saudável pela alimentação real, descomplicada e econômica. Para tanto, traremos chefs renomados que explicam o passo a passo de como aproveitar integralmente os alimentos, como sementes, talos, cascas e até bagaços. É um aprendizado com diversão, num ambiente criado para a família se reunir a partir das 15h e curtir almoço, lanche e jantar, com direito aos shows e o espaço para a criançada.”

O evento - Em meio a aulas práticas, talks com chefs e muitas opções gastronômicas, o público contará com um verdadeiro mercado de produtores. Entre os 21 expositores, há produtos bem diversificados, como cogumelos, pães de fermentação natural e uma série de outros alimentos artesanais, como molhos, geleias, queijos, granolas, doces, snacks, chás, café e até cachaça e gim orgânicos.

No espaço voltado ao consumo de alimentos haverá opções de comida para todos os gostos: brasileira, vegana, italiana, além de hambúrgueres e pizza em versões mais saudáveis. O festival será animado por seis shows de artistas locais com roda de samba, bloco de carnaval, MPB e outros gêneros da música brasileira. A programação completa será divulgada no Instagram @festivalraizes.

Origem do festival - Ter uma alimentação balanceada não é tão simples e tem inúmeros obstáculos que dificultam incluir alimentos mais saudáveis no dia a dia. Produtos de baixo teor nutricional nas gôndolas dos mercados, a publicidade massiva e a falta de informação são alguns deles. Foi diante desse cenário que nasceu o Festival Raízes, evento que busca uma alimentação mais saudável, mas sem prejuízo ao prazer de comer, tanto em relação ao paladar como nos aspectos culturais e sociais em torno do alimento.

“Queremos que cada vez mais pessoas se preocupem com o que é servido à mesa, e uma das formas para isso é investir no aproveitamento integral dos alimentos, evitando o desperdício e promovendo a economia circular”, reforça Pedro Assis, que promete transformar a praça em um grande festival com mercado de produtores, shows e área kids.

O evento acontece nos dias 27 e 28 de abril | Foto: Divulgação

Ação social - Além do festival, o projeto Raízes mantém uma frente de ação social que se divide em três iniciativas. O Circuito Raízes, que já impactou mais de mil alunos e leva às escolas públicas atividades lúdicas como gincanas para ensinar alunos e professores a comer melhor gastando menos. O público escolar recebe sementes para iniciar sua hortinha caseira e ganha um ebook de receitas saudáveis apresentadas no festival e disponibilizadas no site https://www.festivalraizes.com. A frente Transforma Raízes, focada em diversidade e inclusão, é a iniciativa que doou bolsas de estudos profissionalizantes em gastronomia para pessoas trans e não-binárias. Por meio de parceria com a Gastromotiva, há também a captação de doações para a distribuição de refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social e já impactou de forma positiva mais de seis mil pessoas.

SERVIÇO

Data: 27 e 28 de abril

Horários: das 15h às 23h no sábado, 27, e das 15h às 22h no domingo, 28

Local: Praça do Rádio Amador

Endereço: Avenida Quintino Bocaiúva, 976, São Francisco