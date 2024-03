Anderson Leonardo é internado e médicos classificam caso como grave

É grave o estado de saúde do cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo. A informação foi passada ao gshow pela assessoria de imprensa do artista na tarde desta segunda-feira (25). Anderson, que luta contra um câncer na região inguinal, precisou ser internado na noite de domingo (24) no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A jornalista Andréa Assis, assessora de imprensa do cantor, revelou que o caso dele é sério. "Agora é só rezar. Ele não teve melhora de ontem para hoje, e a doença está muito agressiva. Ele, no momento, não está sedado, mas não está consciente. Os médicos estão reunidos com a família para dar mais orientação sobre o momento", explicou.

Anderson havia tido alta hospitalar na última terça-feira (19), após realizar um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para tratar a dor causada pelo câncer. A técnica consiste em bloquear a ação do sistema nervoso no plexo hipogástrico para que o paciente oncológico ou portador de dor crônica tenha mais conforto na região.

