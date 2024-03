Idosa de 119 anos, de Itaperuna, se torna pessoa mais velha do mundo

Uma moradora de Itaperuna, no Norte do Rio, se tornou a pessoa mais velha do mundo. Deolira Glicéria Pedro da Silva, que completou 119 anos no último domingo (10), ultrapassou a espanhola María Branyas Morera, de 117 anos, atualmente "detentora" do título no livro dos recordes, o Guinness Book.

Nascida em março de 1905, em Porciúncula, dona Deolira foi mãe de sete filhos e tem 17 netos, 40 bisnetos e 37 tataranetos. Segundo relatos da família e do médico que acompanha a idosa, ela não precisa fazer uso de medicação de forma continuada, é totalmente lúcida e, apesar de ter algumas dificuldades de audição e precisar fazer uso de cadeira de rodas, ela tem uma saúde boa.

Segundo relatos da família, parentes já enviaram para o Guinness Book documentos e registros para comprovar que a brasileira quebrou o recorde de pessoa mais idosa. Em 2022, uma idosa da África do Sul, Thandiwe Wesinyana, tentou disputar o título com a espanhola, afirmando ter 128 anos. A família teria enviado documentos para o livro dos recordes, mas não teve o título reconhecido. Ela faleceu em março do ano passado.