Show de humor musical 'Marcelo Jorge é Marwem HD' em cartaz até 28 de março

Depois do sucesso em São Paulo e Curitiba, o espetáculo "Marcelo Jorge é Marwem HD" chega ao Rio de Janeiro, no Teatro Glauce Rocha (Auditório Murilo Miranda), às quartas e quintas-feiras, até 28 de março, no Centro do Rio (em frente ao Metrô Carioca).

Nesta peça teatral, um show de humor com música contemplado no Edital Funarte Aberta/2023, o ator Marcelo Jorge interpreta "Marwem HD”, um comediante que traz em seu repertório personagens cômicos, como cantoras de funk e líricas; vendedoras de produtos inusitados e polêmicos; Madonna; personagens de reality shows; e cenas de novelas mexicanas, além de interpretar canções clássicas de artistas como Dóris Day, Angela Maria, Maria Callas, Nat King Cole, Julie Andrews, Bizet e Sarita Montiel.

A atriz e diretora Patrícia Vilela assina a direção do monólogo. Esta é a sexta parceria no teatro de ambos, que já dividiram o palco em cinco peças: "Carmen" com direção de Sérgio Britto; Os "Cantos de Maldoror" e "Retábulo da Avareza, Luxúria e Morte" (com a Cia. de Teatro Os Satyros); "Ploft, do Outro Lado da Vida", de Mário Schoemberger; e “Aladin e o Gênio da Lâmpada”, com direção de Mauricyo Voghe.

Ingressos a partir de R4 20 (meia). A classificação é 16 anos. Clique aqui para garantir o ingresso.

Em entrevista exclusiva a O SÃO GONÇALO, o ator Marcelo Jorge conta desafios e curiosidades sobre o espetáculo:

O SÃO GONÇALO - Qual foi o maior desafio ao interpretar um papel em uma peça que combina elementos musicais e cômicos?

Marcelo Jorge - O maior desafio foi conseguir equilibrar estas duas gamas, mas acredito que tudo vem da experiência “de chão de palco” e o tempo que cada artista conquista. Muitos acham que fazer rir é mais difícil do que fazer chorar. Realmente, o ator que consegue trazer emoção para o público, fazendo ele se emocionar, facilmente também consegue fazer rir. Mas repito: tudo vem de frequências, algo que só se conquista com tempo de carreira e muita entrega. No meu caso, comecei minha carreira na música, sendo descoberto como contratenor. Desde criança sendo um palhaço, não foi assim tão difícil.

OSG - Como você se preparou para incorporar a comicidade e o aspecto musical da sua personagem?

Marcelo Jorge - Este preparo vem de muita técnica, trabalho de voz, estudo sobre cada personagem, como Carmem Miranda, Angela Maria, Frank Sinatra, Doris Day e tantos outros artistas da música popular espanhola, pois lá vivi durante doze anos. Tive muita “intimidade” com todas elas. Nos aprofundarmos sobre a carreira e a vida particular de um artista é o que nos faz conseguir interpretá-los com perfeição.

OSG - Qual é a sua música ou cena favorita na peça e por quê?

Marcelo Jorge - Minha cena e personagem favorita é a Berenice Reis de Queiróz, cantora lírica que, mesmo com idade avançada, ainda participa de audições. Aliás, ela segue pedindo respeito e oportunidades no cenário artístico dominado pelo “ser jovem e bonita”, o que facilita para conquistar um personagem. O etarismo está em todas as áreas, especialmente no mundo da interpretação. Por isso me identifico muito com esta personagem!

OSG - Como é a dinâmica de trabalho em uma produção teatral desse tipo?

Marcelo Jorge - No meu caso, que faço quase tudoooooo neste espetáculo (figurino, adereços, interpretação, escolha de músicas, texto, repertório, etc), a dinâmica ou a logística tem de ser equilibrada. Esta semana me dedico aos figurinos, na outra à edição de músicas, na outra ao estudo de textos e improvisações, e assim vai até o tão esperado dia da estreia.

OSG - Qual é a mensagem ou o tema principal que você espera que o público leve consigo após assistir à peça?

Marcelo Jorge - A mensagem principal é que devemos sempre rir de nossos dramas e de nossas comédias, levar a vida de maneira mais leve e suave, não ficar somente em uma frequência, que é a da responsabilidade, pagar contas, cuidar dos filhos e da família, levar à risca os estudos e compromissos familiares. Precisamos ser mais surreais, diferentes, abrir o terceiro olho e enxergar as belezas que estão ao nosso redor, não pensar que - se um dia - a internet acabar, vamos morrer e se acabar na solidão. Eu sempre, no final do espetáculo, sugiro que as pessoas que assistiram o espetáculo e gostaram, comprem um ingresso e deem de presente a alguém que se sente triste, ou alguém que já não vê beleza ou cores na vida. Nosso momento tecnológico está fazendo as pessoas se afundarem em uma escuridão infinita. Já não observamos a natureza, as pessoas... estamos deixando de conversar para ficar na tela de celular! Livros, revistas, jornais, novelas, cinema e toda classe de entretenimento está no celular. Precisamos saber dividir nosso tempo com equilíbrio e sabedoria e ir ao teatro se divertir para sair transformado. É importante: por isso vá ao teatro, porque ele cura!

Ficha Técnica

Texto e Performance - Marcelo Jorge (Marwem HD)

Direção Artística - Patrícia Vilela

Direção de Produção: Paty Lopes

Participações Especiais - Henrique Stroeter e Daniel Gaggini

Assistente de Direção - Guilherme Junqueira

Iluminação - Rodrigo Cordeiro

Figurinos - Cinthia Cardoso

Cenografia - Murillo Carraro

Trilha Sonora - André Lu

Sonoplastia - Patrícia Vilela e Marcelo Jorge

Assessoria de Imprensa: Edison Corrêa/Eu, Rio!

Programação Visual - Emerson Brandt

Fotos - Annelize Tozetto

Realização - Cia de Variedades

Serviço

Espetáculo: "Marcelo Jorge é Marwem HD"

Temporada: Dias 06, 07,13, 14, 20, 21, 27 e 28 de Março

Dias: Quartas e Quintas

Horário: 19h30

Local: Teatro Glauce Rocha (Auditório Murilo Miranda), Centro/RJ - em frente ao Metrô Carioca.

Duração: 60 min

Recomendação: 16 anos

Ingressos: Clique aqui

Valores - R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia entrada em casos previstos por lei).