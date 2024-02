Moradora do Mutondo que ficou mais de 50 dias internada faz 'festão' para celebrar saúde

A dona Maria Cilésia de Carvalho Pedrosa, de 76 anos, certamente não foi a única moradora do Mutondo, em São Gonçalo, a celebrar seu aniversário neste mês de fevereiro. Apesar disso, nenhuma outra festa de aniversário foi tão celebrada na região. A celebração, realizada no último domingo (18), reuniu duas centenas de pessoas para comemorar não só o aniversário, como também a nova fase da idosa, que sobreviveu a um grave problema de saúde há um ano e meio.

Em 2022, Dona Cilésia sofreu um infarto que deixou sua saúde bastante debilitada. "Fiquei uma semana 'infartada' sem saber que tinha infartado. Tive água na pleura, pneumonia; me atacou tudo. Levei choque no coração, fiz cateterismo, fui para o CTI, fiquei muito mal. Quando saí do hospital, nem andar direito eu conseguia mais", relembra a idosa.

Leia também:



➢ Niterói terá novos pontos de atendimento para RG e CNH

➢ Homem tem moto furtada em estacionamento de supermercado em Tribobó

Apesar do susto e dos 58 dias de internação, ela conseguiu se recuperar e não voltou a enfrentar problemas de saúde por conta do quadro. Com isso, quando chegou seu aniversário em 2023, ela resolveu transformar a data numa grande festa de agradecimento.

"Na época, eu fiz um voto a Deus: enquanto eu estivesse viva, eu iria comemorar muito o meu aniversário. Estive muito mal, pedi a Deus que me curasse e ele me curou. Então esse é o motivo do meu agradecimento", explica a moradora. A festa de agradecimento e aniversário de 75 anos foi um sucesso e, por isso, ela decidiu fazer um evento ainda maior para os 76.

"Pedi a Deus que me curasse e ele me curou. Então esse é o motivo do meu agradecimento", conta Dona Cilésia | Foto: Filipe Aguiar

"Esse ano foi especial. Apareceram até pessoas que a gente não conhece, que ficaram sabendo da história dela. Veio o pessoal lá do hospital, todos para celebrar. Ela nasceu de novo!", comemorou o marido de Cilésia, César Santa, de 61 anos. Ele conta que, desde que a esposa saiu do CTI, ele decidiu que atenderia seu pedido e ajudaria a fazer a maior festa possível.

Nesse ano, as coisas foram fartas. "Fiz 900 lembrancinhas. Teve 1,5 mil docinhos, muitos salgados e um 'churrascão' para todo mundo", comemora Dona Cilésia. A 'edição' desse ano teve 200 pessoas - e, se depender da moradora do Mutondo, a próxima festa vai ser ainda maior. "Eu sou festeira. Gosto muito de receber os amigos. Amo celebrar festas, receber as pessoas. O melhor momento para mim é o que está todo mundo comendo junto", compartilha a idosa.