RioFilme abre edital para gestão do CineCarioca José Wilker

Assim que abrir as portas ao público no início de maio, o novíssimo Cinecarioca José Wilker já terá um gestor para chamar de seu. A RioFilme, órgão que integra a Secretaria de Cultura da Prefeitura do Rio, publicou nesta terça-feira (20/02) o edital para escolher a empresa exibidora responsável pela operação do novo espaço. A proposta contemplada será responsável pela gestão do cinema por 24 meses, com possível prorrogação de até cinco anos. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá na sede da RioFilme (Rua das Laranjeiras 307), no próximo dia 12/03, às 15h. A assinatura do contrato está prevista para o final do mês de março. Para se inscrever, basta acessar: riofilme.com.br/licitações.

O gestor terá um mês para iniciar as operações do CineCarioca José Wilker. Ele receberá o espaço com toda a estrutura de exibição pronta para funcionar.

De acordo com o edital, poderão concorrer empresas exibidoras registradas na Ancine há pelo menos dois anos, com experiência comprovada por meio de contratos e borderôs de duas salas ou mais. Para mais informações sobre o edital, os interessados poderão escrever à Comissão Especial de Licitação pelo e-mail cinecariocajosewilker.riofilme@gmail.com no prazo máximo de até dois dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública.

Assim como acontece no contrato de gestão do CineCarioca Nova Brasília, cinema de rua da RioFilme no Complexo do Alemão, o José Wilker também contará com subsídios da empresa para praticar preços sociais na bilheteria, oferecendo ingressos com valores abaixo do mercado das salas exibidoras na Zona Sul da cidade. O contrato diz que os preços praticados deverão ficar na faixa de R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia-entrada), que será extensiva a estudantes, idosos e pessoas com deficiência, durante todos os dias do ano.

A programação das duas salas do CineCarioca José Wilker ficará a cargo da empresa contratada. O contrato prevê que o cinema deverá oferecer ao público pelo menos quatro sessões diárias de filmes, que atendam à diversidade do público, respeitando a cota de tela para filmes brasileiros.

A empresa vencedora da licitação deverá, também, cumprir outras contrapartidas sociais previstas em contrato, como por exemplo, compor seu quadro de funcionários com pelo menos 30% de mulheres, negros ou pessoas com deficiências. Além disso, o contratado deverá disponibilizar à RioFilme 12 sessões anuais (uma por mês). O objetivo da cláusula é que essas sessões gerem impacto social junto à população, sendo usufruídas, por exemplo, por crianças da rede pública municipal de ensino ou por grupos vulneráveis que têm pouco acesso às salas de cinema.

Estrutura das salas oferecerá tecnologia de ponta e todos os recursos de acessibilidade

O CineCarioca José Wilker ocupará a sexta casa do conjunto arquitetônico em Laranjeiras, conhecido como Casas Casadas, onde fica a sede da RioFilme. O complexo, que tem dois pavimentos, contará com duas salas de 66 lugares, incluindo espaço reservado para cadeirantes. A reforma do espaço prevê todos os recursos de acessibilidade motora, a área total do equipamento é de 897,12 metros quadrados, que serão divididos entre as salas de cinema e outros espaços de convivência e de ampla programação cultural. Os recursos para a reforma e modernização do espaço são provenientes da Lei Paulo Gustavo.

A estrutura técnica de exibição do CineCarioca José Wilker atenderá o que há de mais moderno no mercado, com som Dolby SR e Dolby Digital, projeção em 4K mm automatizada e digital no padrão DCI (Digital Cinema Initiative) 3D, com capacidade para a exibição de obras audiovisuais em DVDs, em arquivos digitais e analógicos. O complexo conta ainda com tecnologia de acessibilidade sensorial (para áudio descrição e legenda descritiva).

A abertura do CineCarioca José Wilker vai ao encontro de uma das metas primordiais da RioFilme, que é investir na ampliação das salas de cinema de rua no Rio de Janeiro. Além da abertura do espaço, a empresa está investindo em outras salas da cidade por meio do edital Viva o Cinema de Rua, lançado pela RioFilme em 2023. Por meio do edital, serão reabertos o Cine Penha e o Ponto Cine de Guadalupe. Além disso, o Cine Santa, em Santa Teresa, os cinemas do Grupo Estação e a Cinemateca do MAM também foram beneficiados pela reforma e modernização de suas salas.