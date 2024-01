Cinema público de Maricá divulga programação para esta semana

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cultura e do Cinema Público Gratuito da cidade, tem o prazer convidar a todos para as sessões estendidas deste mês, de 16 a 21 janeiro. Atenção para os dias e horários diferenciados.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://cecip.vendabem.com/compra_ingresso_online_new/?filial=001

Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar seu assento. Não esqueça de chegar um pouco antes da sessão começar para validar seu ticket.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 23 (terça-feira)

16h – O Menino Maluquinho II – Maluquinho vai passar as férias de julho com o vovô Tonico e com seus amigos tentará ajudar o avô a conseguir verba para as comemorações do centenário da cidade, já que o prefeito Costa quer demonstrar força e poder e se recusa em liberar o dinheiro. Paralelamente as crianças fazem amizade com uma entidade, o Tatá-mirim, que se assemelha a uma labareda. Porém, surge outra entidade para levá-lo para o centro da terra, antes que ele fique muito fraco e se apague para sempre. Classificação 10 anos.

18h – Esqueceram De Mim II – PERDIDO EM NOVA YORK – Kevin se vê novamente sozinho, quando em vir3tude de uma confusão no aeroporto que fez com que ele ao invés de embarcar com a família para a Flórida partisse sozinho para Nova York. Mas como tinha o cartão de crédito do pai, ele se hospeda no melhor hotel da cidade, mas também encontra os dois ladrões que tinha enfrentado no passado e que agora planejam se vingar dele. Classificação 10 anos.

Dia 24 (quarta-feira)

16h - Esqueceram De Mim II – PERDIDO EM NOVA YORK

18h – O Menino Maluquinho II

Dia 25 (quinta-feira)

16h – O Menino Maluquinho II

18h – De Volta Para O Futuro (Dublado) - Um jovem aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída por um cientista em um Delorean, retornando aos anos 50. Lá conhece sua mãe, antes ainda do casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais. Classificação 12 anos.

Dia 26 (sexta-feira)

19h - Bacurau - Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau, descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Quando carros se tornam vítimas de tiros e cadáveres começam a aparecer, Teresa, Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. Classificação 16 anos.

Dia 27 (sábado)

15h – O Pergaminho Vermelho - Este filme conta a história de Nina, uma garota que encontra um misterioso pergaminho vermelho que a leva a Telurian, um mundo mágico habitado por criaturas mitológicas. Com a ajuda de um pequeno grupo de heróis, ela terá que enfrentar várias provas e derrotar o Lorde das Trevas para salvar o mundo e poder voltar para casa. Classificação 10 anos.

17h – Abismo Prateado - Violeta é uma dentista casada e com um filho, que tem um dia normal de trabalho. Ao ouvir uma mensagem deixada na secretária do celular ela entra em desespero. A mensagem foi gravada por seu marido, Djalma, que disse que estava deixando-a e partindo para Porto Alegre. Ele pede para que Violeta não o siga, mas ela não segue o conselho e tenta viajar, o quanto antes, para a capital do Rio Grande do Sul. Classificação 14 anos.

19h – Música Para Morrer De Amor - Música para Morrer de Amor acompanha as histórias amorosas de três jovens que se desenrolam com a intensidade das músicas. Isabela sofre por abandono, Felipe quer se apaixonar e Ricardo, seu amigo, está apaixonado por ele. Esses três corações entrelaçados estão prestes a se partir. Classificação 16 anos.

Dia 28 (Domingo)

15h – O Pergaminho Vermelho

17h – Música Para Morrer De Amor

19h – Abismo Prateado