Livro que resgata e reconta a história da arte em Niterói é lançado no Bistrô MAC

Celebrando 17 anos de atividades, a DB Editora recebeu autoridades, artistas, personalidades e formadores de opinião, No Bistrô Mac, para o lançamento do livro Do Outro Lado da Arte – Face, Vida e Obra, décima publicação da editora e a sexta delas por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Na ocasião ocorreu uma exposição virtual, em um telão de alta definição, que emocionou a todos os presentes.

O projeto, de Franciane Barbosa, editora-chefe da DB Editora e coordenadora geral; e Antonio Schumacher, coordenador de fotografia e designer gráfico; com textos de Irma Lasmar e Cyntia Fonseca e pesquisa histórica de Alexandre Porto; faz um levantamento histórico inédito das artes plásticas em Niterói, dentro do contexto fluminense, desde o seu surgimento, com as primeiras escolas e instituições de belas-artes, até os dias atuais.

Artistas estiveram presentes no lançamento oficial do livro no Bistrô Mac | Foto: Divulgação

Reconta a biografia de importantes artistas que nasceram em Niterói e/ou fizeram carreira na cidade, tanto os in memoriam como Antonio Parreiras, Cláudio Valério Teixeira, Tolentino, Jayme Cavalcanti, Abelardo Zaluar, Julius Gorke, Campofiorito, assim como os contemporâneos.



Apresentando a trajetória de mais de 30 artistas plásticos e visuais da atualidade, que movimentam e mantém viva a produção artística local, como Rudi Sgarbi, Bonifácio, Antonio Machado, Pierre Crapez, Ricardo Campos e Maria Cherman. Um dos principais participantes do livro é Bernardii, tanto como artista expositor quanto como curador das importantes obras de arte minuciosamente escolhidas para ilustrar a narrativa.

"Mais uma bela publicação da DB Editora, o livro Do Outro Lado da Arte – Face, Vida e Obra resgata e reconta com ineditismo o valoroso passado histórico de Niterói no campo das artes plásticas, bem como o de seus saudosos personagens, destacando e eternizando os grandes nomes do segmento na atualidade, os quais aqui representam uma pequena parcela dentre os inúmeros artistas talentosos que atuam em nossa linda Cidade-Sorriso", pontua Franciane.

Antonio Schumacher, Mauro Bizzo e Franciane Barbosa | Foto: Divulgação

A obra, financiada por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, teve como único incentivador o Complexo Hospitalar de Niterói – CHN, um dos maiores incentivadores da cultura da cidade, mediante incentivo fiscal. Ciente das necessidades, sempre vitais, dos meios de acessibilidade para a inclusão, fortalecendo o acesso à leitura, a DB disponibiliza gratuitamente na internet todas as suas publicações, no site da editora, além de ancorar em uma plataforma digital o seu conteúdo em formato de e-book, compatível ao sistema DosVox, de audiodescrição, para a leitura por pessoas com deficiência visual.

O livro pode ser adquirido no Bistrô Mac e na Loja Fastframe Niterói, em São Francisco.