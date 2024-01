Viradouro reforça time de musas com Jammily Marques

Jamilly Marques é a nova musa da Unidos do Viradouro - Foto: Divulgação/ Marina Sampaio

Carioca, 20 anos, nascida e criada no subúrbio, sambista, atriz e integrante do casting da Ford Models, Jamilly Marques é a nova musa da Unidos do Viradouro.

A ligação da beldade com o universo das escolas de samba começou aos sete anos de idade quando, levada pelos pais, conheceu as quadras do Império Serrano e da Portela. Foi na agremiação da Serrinha, inclusive, que ela estreou na Sapucaí como componente da ala das crianças e onde ocupa, desde 2022, o posto de Musa da Comunidade.

Jamilly vai se unir ao time de musas da escola de Niterói, formado por Lore Improta, Bellinha Delfim, Carolina Macharethe e Thays Busson. A mais nova componente da Família Viradouro conta que foi surpreendida com o convite da Viradouro.



"Quando o Marcelinho (Calil, ex-presidente e atual diretor-executivo) formalizou o convite, assim que terminamos de conversar, imediatamente me visualizei nos ensaios de quadra e de rua, riscando o asfalto da Amaral Peixoto. Fiquei muito honrada em ter a oportunidade de fazer parte dessa escola que tem um elenco tão potente. Agradeço muito aos meus ancestrais, a Bessen, e a todos que vieram antes de mim, abrindo o caminho pra eu chegar até aqui".

A apresentação oficial de Jamilly na Viradouro será no ensaio de quadra do próximo dia 16.