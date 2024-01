Cantor Maykon André irá gravar show no Teatro Municipal de São Gonçalo

“De São Gonçalo para o Brasil”. É assim que Maykon André, 39, define seus objetivos para a carreira de artista. Apesar de ter transitado por diversos gêneros, o artista se encontrou no pagode e, hoje colhe os primeiros frutos de uma carreira no gênero.

O cantor vai gravar seu primeiro lançamento audiovisual com músicas autorais e regravações no final deste mês, no dia 31 de janeiro. Além de representar um grande passo na carreira, a gravação ainda tem outro significado: será no dia de seu aniversário. Os convites para a gravação, que será no Teatro Municipal de São Gonçalo, esgotaram em dezembro.

Maycon André conta que canta desde criança, e começou nos palcos religiosos da igreja. “Comecei na Igreja Nacional da Conceição, no Pacheco. Depois participei do grupo Brasa Show. Fiz muitos barzinhos à noite, e conheci pessoas que me deram oportunidades de ser ativo na noite”, contou.

Maykon passou sete anos cantando sertanejo, em diversos lugares focados no ritmo, mas sempre soube que esse não era o gênero musical que gostaria de seguir. “Meu foco sempre foi o pagode. O sertanejo foi um desafio”, compartilhou.

O primeiro EP do cantor foi lançado em 2021, com um clipe da música 'Nossa paz se perdeu'. Agora, Maykon já está se preparando para lançar seu segundo EP, produzido pelo maestro Ramon Torres. “O processo de gravação foi muito legal, por isso eu não desisti, e já programei meu segundo EP para ser lançado ainda em 2024”, relatou o rapaz.

Sua inspiração maior para o lançamento e seu ídolo é Alexandre Pires. “Nos inspiramos no pagode dos anos 90, Exaltasamba. Pensamos [Maykon e Ramon] em trazer o pagode dessa época, mas com uma roupagem nova”, revelou.

Os preparativos para a gravação estão ‘a todo vapor’: “Estamos com muitas parcerias, também recebi muito apoio. Fiquei feliz quando vi que os ingressos esgotaram, e agora, fica a ansiedade de subir no palco e fazer o melhor possível, e emocionar as pessoas”, compartilhou.

O EP será lançado em todas as plataformas digitais.

