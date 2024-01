Jardim Catarina recebe Mega Torneio de Sinuca com prêmios de até R$ 5 mil

Dezenas de jogadores e entusiastas da sinuca de diferentes partes do país se reúnem em São Gonçalo a partir da próxima quinta-feira (04) para um Mega Torneio de Sinuca. A primeira edição da competição no município acontece no Resenha's Bar, no Jardim Catarina, e promete um prêmio de 5 mil reais para quem levar a melhor na disputa.

O evento é aberto para a participação de moradores da região e jogadores interessados. Alguns nomes reconhecidos nacionalmente no jogo já estão confirmados; entre eles, Loirinho de Fortaleza, Baiana Katrina, Maicon Teixeira e Brinquinho. Não há um limite de participantes - para participar, basta procurar os organizadores no bar na noite de quinta (07), primeiro dia de evento.

Leia também:



➢ Porto da Pedra promove feijoada em shopping de São Gonçalo

➢ Tattoo Week terá cursos gratuitos para jovens de favelas do Rio

A competição é organizada pelos amigos José Eduardo "Pretinho" e Rafael "Mito". Apaixonados pelo jogo, os dois organizaram, em 2023, uma primeira edição da competição em Itaboraí. O experimento funcionou e eles decidiram trazer o torneio para São Gonçalo no começo de 2024.

"Eu jogo sinuca desde novinho, gosto muito. Aí, por isso, eu conheço o pessoal. Resolvi chamar, firmei com eles e fiz o evento, lá em Itaboraí. A primeira edição deu muito certo! Foi um sucesso, e acho que essa vai ser ainda maior", explica Pretinho, de 59 anos, morador de Itaúna que trabalha no setor de eventos.

Primeiro colocado receberá prêmio de R$ 5 mil | Foto: Divulgação

A competição, na modalidade 4x4, começa na quinta (04) e vai até o domingo (07), quando acontece a grande final. Os cinco primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro, que variam entre R$ 500 para o quinto lugar e R$ 5 mil para o grande vencedor.

A expectativa é que, sobretudo para o dia da final, o espaço reúna vários entusiastas no público. "Eu calculo que, no domingo, o público chegue a mil pessoas. Vai vir ônibus de Angra, Macaé, ônibus da Penha, pelo menos uns cinco ônibus já estão confirmados", adianta Pretinho.

Aberto ao público, o evento acontece no Resenha's Bar. O estabelecimento fica na Rua 45 do Jardim Catarina, em São Gonçalo. A primeira partida está prevista para acontecer às 20h.