Porto da Pedra promove feijoada em shopping de São Gonçalo

Feijoada do Tigre agita a varanda do Pátio Alcântara, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Nada melhor do que celebrar a chegada de 2024 com muito samba, pagode e, claro, com o prato que é um dos favoritos do brasileiro: a feijoada. Pensando nisso, a Porto da Pedra e o shopping Pátio Alcântara promovem edição especial da Feijoada do Tigre no sábado, 06 de janeiro, a partir das 14h.

"Esta é uma ideia de estarmos cada vez mais próximos da nossa gente. Somos a escola de samba que representa o município de São Gonçalo e precisamos estar conectados com as pessoas. Assim como a loja, nossa ideia é ter os produtos com a assinatura Porto da Pedra, acessíveis ao grande público e em todos os lugares, até porque estamos falando de um município com mais de um milhão de habitantes e nós queremos todo mundo se orgulhando em ter uma escola de samba levando a nossa cidade para o mundo", diz Francine Montibelo, responsável pelos eventos da escola.

Na primeira edição fora da quadra, a Feijoada do Tigre promete levar todo o clima familiar e de samba para o Pátio Alcântara. “Esta parceria é muito importante para iniciarmos o ano em grande estilo e com muita animação. É uma forma de comemorarmos junto com nossos clientes”, diz Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara.

Na abertura do evento, DJ e, na sequência, roda de samba com o grupo Vem pro Meu Ritmo. Para encerrar a tarde de samba, show completo com o elenco da escola que, no dia seguinte, realizará seu ensaio técnico na Marquês de Sapucaí, abrindo a temporada 2024 dos treinos oficiais do Grupo Especial.

A entrada para o evento é gráti e o convite antecipado para a feijoad custa R$25. O ticket pode ser adquirido na loja da Porto da Pedra, localizada no segundo piso do shopping ou via telefone (21) 2602 3951 e (21) 97045 0036 (whatsapp). No dia do evento, que é sujeito a lotação, o valor da feijoada será de R$ 30.

SERVIÇO - Feijoada do Tigre no Pátio Alcântara

Data: 06 de janeiro, sábado

Horário: a partir das 14h

Local: Shopping Pátio Alcântara (varanda) - Praça R. Carlos Gianelli, s/n - Alcantara, São Gonçalo

Classificação: Livre

Atrações: Dj, Vem pro Meu Ritmo e elenco show da Porto da Pedra.

Valor: antecipado feijoada R$25; no dia do evento R$ 30

Informações e vendas: (21) 2602 3951 e (21) 97045 0036 (whatsapp); loja da Porto da Pedra (2º piso do shopping)