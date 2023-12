Réveillon de Maricá terá onze pontos com queima de fogos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, preparou uma grande festa de réveillon para a população saudar a chegada de 2024 com a tradicional queima de fogos, que terá 17 toneladas, duração de 15 minutos e 40% menos barulho. Assim como no ano anterior, serão 80 decibéis de espetáculo pirotécnico com objetivo de reduzir a sensibilidade auditiva em crianças, idosos e nos animais.

A festa de Réveillon será realizada em onze locais da cidade na noite de 31 de dezembro. Os shows com artistas locais acontecem em Araçatiba, São José de Imbassaí, Parque Nanci, Ponta Negra, Cordeirinho, Bambuí, Barra, Itaipuaçu (Recanto, Rua Um e Rua 70) e Jacaroá, sendo este o único local com apenas uma apresentação prevista. Todos os outros terão dois shows, sendo o primeiro começando às 20h30 e o segundo, às 23 horas. (Confira mais abaixo a programação)



Trânsito

A Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran) vai atuar com 110 agentes (entre efetivos e pessoal de apoio) e oito viaturas no controle do trânsito, orientação a motoristas e nos bloqueios das principais vias de acesso e entorno dos pontos onde vão ocorrer a queima de fogos. O órgão informou ainda que a ponte da Barra será interditada cinco minutos antes do início do espetáculo pirotécnico, voltando a ser liberada logo que terminar.

As alterações nas vias acontecem no Parque Nanci (Av. dos Pombos, ruas Condor, Flamingos, das Graças, Canarinhos e das Águias); Itaipuaçu (Av. Beira Mar, ruas 37 e Professor Cardoso de Menezes; Cordeirinho (Av. Maysa e ruas 92 e 93); Ponta Negra (Rua Prefeito Arturzindo Rangel); Barra de Maricá (Rua 13 e Av. Maysa); Centro (Rua Álvares de Castro e Av. Prefeito Odenir Francisco da Costa). Como já vem ocorrendo no Natal Iluminado, a Sectran também vai disponibilizar estacionamento em Araçatiba no trecho entre a Rua 35 e o deck pôr-do-sol.

Segurança e ordenamento urbano

A Secretaria de Ordem Pública e Gabinete Institucional (Seop) vai atuar no dia 31/12 com 160 agentes da Guarda Municipal nas ações de fiscalização de trânsito e de ordenamento urbano nos pontos de queima de fogos da cidade. O planejamento conta ainda com o apoio de 622 câmeras de monitoramento, 58 viaturas, uma base móvel de monitoramento, além de dois reboques. Para reforçar a segurança na cidade, 150 vagas foram disponibilizadas a policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) para a operação réveillon.

A Secretaria de Transportes, por meio da Coordenadoria de Posturas, vai atuar no dia 31/12 com 69 agentes (entre efetivo e pessoal de apoio) na fiscalização dos ambulantes credenciados e coibir a presença de vendedores irregulares e a venda de bebidas em garrafas de vidro, oferecendo a troca dos recipientes.

Urgência e Emergência

Durante a virada de ano, o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (Centro), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) permanecem funcionando 24 horas por dia.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pela população por meio dos telefones 199, 2637-1999 ou pelo WhatsApp (21) 97000-5782.

Confira a programação do Réveillon de Maricá:

Araçatiba (Praça Tiradentes)

Jorginho Doug – 20h30

Grupo Tô Kerendo – 23h

Orla de Bambuí

Marianna Cunha – 20h30

Grupo Vai e Volta – 23h

Barra de Maricá (Praia, na altura da Rua 13)

Lara Zuzarte – 20h30

Moniquinha Ângelo – 23H

Cordeirinho (Altura da Rua 90)

Betinho Bahia & Ismayer Alves – 20h30

Jô Borges – 23h

Orla do Parque Nanci

Douglas Kali – 20h30

Bruna Mandz – 23h

Ponta Negra (Rua Prefeito Arturzindo Rangel)

Baby do Cavaco – 20h30

Amanda Dilva – 23h

São José de Imbassaí (Orla das Amendoeiras)

Oh Sorte – 20h30

Kontagiô – 23h

Itaipuaçu (Rua Um)

Me Puxa – 20h30

Rafael Caçula – 23h

Itaipuaçu (Recanto)

Boguinha – 23h

Itaipuaçu (Rua 70)

Tátudoemcasa – 23h

Orla de Jacaroá

Raquel Fonseca – 23h