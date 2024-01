Férias de janeiro: Veja 10 destinos para aproveitar sem sair do Rio

Paraty fica no sul do Estado do Rio - Foto: Prefeitura de Paraty

Paraty fica no sul do Estado do Rio - Foto: Prefeitura de Paraty

Não é porque a grana está apertada ou você tem poucos dias de descanso que você tem que deixar de curtir as tão merecidas férias. O SÃO GONÇALO preparou 10 opções de destinos no Estado do Rio para que possa curtir e descansar, na praia ou na serra.

1. Teresópolis

Teresópolis | Foto: TV Brasil

De carro, o município de Teresópolis, localizado na Região Serrana, fica a uma distância aproximada de 72 km de São Gonçalo. A melhor opção para chegar ao destino é pela BR-101 + BR-493 e BR-116. O trajeto dura cerca de 1h30m.

Leia também:

Como opções de lazer, você pode aproveitar o famoso Mirante Dedo de Deus, que fica às margens da BR-116, junto ao trevo de entrada da cidade; uma visita ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos; uma visita à Fazenda Genève; uma ida à Granja Comary e também um mergulho na Cachoeira do Rio dos Frades.

2. Cachoeiras de Macacu

Cachoeiras de Macacu | Foto: Prefeitura de Cachoeiras de Macacu

O município de Cachoeiras de Macacu fica a uma distância aproximada de 75 km de São Gonçalo. A melhor opção para chegar ao destino é pela Rodovia BR-101 e pela Rodovia Presidente João Goulart (RJ-116). O trajeto de carro dura cerca de 1h30m e possui trechos com pedágios.

Como opções de lazer, você pode aproveitar para dar um mergulho no famoso Poço das Bruxas; e pode fazer visitar ao Parque Estadual dos Três Picos e à Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA). Além disso, a cidade também diversas outras cachoeiras e rios para a família curtir.

3. Arraial do Cabo

Arraial do Cabo | Foto: Prefeitura de Arraial do Cabo

A cidade de Arraial do Cabo, localizada na Região dos Lagos, fica a uma distância aproximada de 137 km de São Gonçalo. A melhor opção para se chegar no destino é pela BR-101 e Via Lagos, um trajeto que dura cerca de 2h15m de carro e possui pedágios.

Arraial é bem conhecida por ter lindas praias com águas cristalinas. Como opções de lazer, você pode aproveitar um dia nas prainhas do Pontal do Atalaia e também na Praia do Farol e na Praia do Forno. O Mirante do Pontal do Atalaia também pode ser uma boa dica para quem gosta de fazer belos registros e admirar o pôr do sol.

4. Cabo Frio

Cabo Frio | Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Cabo Frio fica a uma distância aproximada de 128 km de São Gonçalo. A melhor opção para se chegar no destino é pela BR-101 e Via Lagos, o que, de carro, leva um pouco mais de duas horas, em um trecho com pedágios.

O município da Região dos Lagos é uma ótima opção para quem gosta de destinos de praia. Como sugestões, deixamos a Praia do Forte e a Praia das Conchas/Praia do Peró. Mas você também pode aproveitar para conhecer o bairro da Passagem, curtir a gastronomia da Rua Porto Alegre, caminhar pelo point gastronômico do Boulevard Canal e fazer passeios de barco pela região.

5. Búzios

Búzios | Foto: Thiago Freitas/MTur

O município de Armação dos Búzios fica a uma distância aproximada de 149 km de São Gonçalo. A melhor opção de trajeto caso você tenha um carro a disposição é pela BR-101 e depois a Via Lagos.

Em Búzios há ótimas opções de praias. Algumas das mais visitadas e conhecidas são a Praia de Geribá, a Praia da Ferradura e a Praia de Ferradurinha. Para além das praias, os viajantes podem curtir a Rua das Pedras e a Orla Bardot, além de passeios de barcos.

6. Ilha Grande

Ilha Grande | Foto: Prefeitura de Angra dos Reis

Como não há uma ligação terrestre com a Ilha Grande e não é permitida a entrada de automóveis, uma das poucas maneiras de se chegar até lá é por embarcação. Há três rotas principais de barcos para a Ilha Grande: a partir de Mangaratiba, da Praia de Conceição de Jacareí e Angra dos Reis. Há várias rotas e tipos de barcos, e Jacareí e Angra possuem mais opções de horários e as menores distâncias.

De São Gonçalo até Angra, uma viagem de carro dura cerca de 3 h pela BR-101, com uma distância de, aproximadamente, 176 km. Até a Praia de Conceição de Jacareí o trajeto dura, aproximadamente, 2h30, pela mesma via. Há pedágios no caminho.

Como opções de lazer na ilha, os viajantes irão encontrar muitos passeios de barco e praias à disposição. Algumas das mais famosas são a Praia de Lopes Mendes, a Praia do Aventureiro, a Lagoa Azul e a Lagoa Verde. E para quem gosta de aventura há a opção de realizar uma trilha até o Pico do Papagaio.

7. Paraty

Paraty fica no sul do Estado do Rio | Foto: Prefeitura de Paraty

Localizada no sul do estado, Paraty fica a uma distância aproximada de 269 km de São Gonçalo. O menor trajeto é pela BR-101, que dura cerca de 4h30 e possui pedágios.

A cidade é bastante conhecida por ser um destino para quem curte história, mas suas praias também são uma boa opção. Em Paraty você pode curtir: o Centro Histórico; o Alambique Engenho D'Ouro, para quem curte tour e degustação de cachaças; a Praia do Cachadaço; a Praia do Sono; a Cachoeira do Tobogã; o Saco do Mamanguá; e passeios de escuna pelo litoral.

8. Conservatória

Conservatória | Foto: Prefeitura de Valença

Um dos distritos de Valença, Conservatória é uma ótima opção para quem gosta de história, arquitetura antiga e tranquilidade. Localizada no sul fluminense, a uma distância aproximada de 170 km de São Gonçalo, a cidade pode ser alcançada através de um trajeto percorrido pela Rodovia Presidente Dutra, em uma viagem de cerca de 3 h 15 min de carro (trecho com pedágios).

Como opções de lazer no local é possível conhecer Ponte dos Arcos, a Cachoeira da Índia, o Mirante da Serra da Beleza, o Museu da Seresta, o Teatro Sonora, o Túnel Que Chora e famosa Maria Fumaça de Conservatória.

9. Penedo

Penedo | Foto: Sonita Palmer/Prefeitura de Itatiaia

Penedo é uma região de Itatiaia, no sul fluminense, e é um destino bem conhecido para o inverno. Porém nada impede de que seja um local visitado no verão. Conhecida como a principal colônia finlandesa do Brasil, Penedo fica a uma distância aproximada de 194 km de São Gonçalo. O menor trajeto para se chegar lá é passando pela Rodovia Presidente Dutra e BR-116, que dura cerca de 3h de carro e possui pedágios.

Como opções de lazer, há disponível a visita à Pequena Finlândia; à Casa do Papai Noel; às diversas lojas de chocolate espalhadas pela região; ao Museu Finlandês Dona Eva; ao Poço das Esmeraldas e à Cachoeira de Deus. Outra dica é uma ida ao Parque Nacional do Itatiaia, para quem gosta de aventura e contato com a natureza.

10. Visconde de Mauá

Visconde de Mauá | Foto: Jenny Faulstich

O distrito de Visconde de Mauá faz parte de Resende, um município do sudoeste fluminense. A região está localizada a uma distância aproximada de 220 km de São Gonçalo. O menor trajeto até lá passando pela Rodovia Presidente Dutra e pela BR-116, caminho que dura cerca de 3h30m de carro (trecho com pedágios).

Em Mauá, há opções culturais e também para amantes da natureza, como o Centro Cultural Visconde de Mauá; o Museu Duas Rodas; o Vale do Alcantilado; a trilha do Pico da Pedra Selada; além do Poço do Marimbondo, da Cachoeira do Escorrega e da Cachoeira da Saudade.