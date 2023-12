Grupo Amanhecer comanda 'saideira' de 2023 com grande roda de samba em SG

Os integrantres do Grupo Amanhecer, vão se reunir nesse domingo (10), a partir das 14h, para a última roda de samba do grupo em 2023. A 'saideira' para o descanso durante as festas de fim de ano, e posterior retomada de novos shows, já a partir de janeiro de 2024, será no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Brasileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo.

O evento, com churrasco e feijoada liberados, e venda de bebidas a preços especiais, terá a participação de vários convidados do circuito do samba e do pagode da região, como o Grupo Trevo de Paz. O DJ Fabynho estará no comando das 'carrapetas' para animar a festa com àquela música eletrônica nos intervalos do pagode. A entrada é franca.

"Ao longo de 2023, graças a Deus, tivemos uma agenda bem movimentada. E para 2024, vamos com tudo, sempre proporcionando o samba de qualidade ao nosso público", afirmou o cantor Vilson, líder do Amanhecer, um dos mais antigos grupos em atividade na região.

A festa tem apoio cultural de Renatinho da Oficina, Tiozão Multimarcas, Astro Pizza, Hortifruti Campo Novo e Renato RM.

Leia também:

Árvore de Natal em São Francisco é cancelada após queda da estrutura



Moradores reclamam de vazamento de água em Covanca, São Gonçalo