Festival Internacional de Cinema Feminino realiza 14ª edição no CCBB

O Festival Internacional de Cinema Feminino, FEMINA, anuncia sua 14ª edição, que será realizada de 13 a 18 de dezembro, no CCBB Rio de Janeiro. A programação, com entrada franca, reúne mais de 30 filmes, entre curtas, longas, documentários e de ficção, todos dirigidos por mulheres cis, trans e pessoas não-binárias de 35 países e de oito estados brasileiros. A mostra conta ainda com sessões especiais e seminários sobre temas como violência contra mulher e desigualdade de gênero.

A abertura do festival está marcada para o dia 12, no Estação Net Botafogo, com a exibição, às 21h, do filme Canções de Terra (Songs of Earth), da diretora norueguesa Margreth Olin. Inédito no Brasil, o documentário - aposta da Noruega para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro em 2024 - acompanha os passos do pai da cineasta, aos 84 anos de idade, por montanhas e paisagens nórdicas. A produção executiva do longa é assinada por Liv Ullmann e Win Wenders. O filme também será exibido no CCBB no sábado (16). Veja o trailer aqui.

Filme Sua Majestade, o passinho | Foto: Divulgação

Entre os destaques da programação estão os brasileiros “Eu deveria estar feliz”, de Claudia Priscilla, e “Sua Majestade, o passinho”, de Carol Correia e Mannu Costa, além de “Upwards Tide”, da austríaca Daniela Zahlner, e “De onde nasce o Sol”, da espanhola Gabriele Stein. Os filmes serão avaliados por dois júris: um para produções nacionais, composto por Ana Flávia Cavalcanti (atriz), Fernanda Teixeira (cineasta, montadora e diretora de arte) e Manaíra Carneiro (realizadora); e outro para os filmes internacionais, formado por Consuelo Lins (professora e pesquisadora), Marina Meliande (cineasta, produtora e montadora) e Beth Sá Freire (curadora de cinema). Na cerimônia de encerramento, em 18/12, haverá ainda uma homenagem à diretora Laís Bodanzky. Veja aqui a programação completa do festival.

O FEMINA é realizado pelo Instituto de Cultura e Cidadania Feminina, uma organização sem fins lucrativos, e tem como objetivo divulgar e promover o trabalho das mulheres no cinema e na cultura, tendo sido o primeiro a falar sobre questões de gênero, além de exibir, desde 2006, filmes de pessoas trans e não-binárias. “Falar sobre desigualdade e feminismo é cada vez mais essencial - e urgente - para a sociedade brasileira, e é com muita alegria e responsabilidade que trazemos luz a esses assuntos, exibindo filmes importantes e de forma gratuita a toda população”, declara Paula Alves, Diretora e Produtora do festival. “Além disso, promovemos debates com o objetivo de discutir medidas e soluções sobre as problemáticas enfrentadas no dia a dia da mulher”.

Seminário FEMINA

Desde sua primeira edição, o FEMINA promove debates e encontros que reúnem convidados dos meios cultural e intelectual para discutir com o público questões relacionadas à igualdade e relações de gênero, identidade, sexualidade, corpo, representação, direitos humanos, feminismo, representatividade, entre outros.

Em 2023, o Seminário Femina será realizado em parceria com o Generis – Grupo de Pesquisas sobre Gênero, Sexualidades, Reprodução e suas Interseccionalidades, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da ENCE (Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE). Serão três mesas com os seguintes temas: “Fontes de Dados e Pesquisas em Gênero, Identidades e Sexualidades”, “Desigualdades de Gênero no Trabalho, Ciências e Educação” e “Estudando a violência contra mulheres: o desafio dos dados”. Mais informações aqui.

Sessões especiais

No dia 17 de dezembro, domingo, será exibido o longa Direito Dela (УнингХукуки/Her right), da diretora Saodat Ismailova, nascida no Uzbequistão. A produção experimental de 15 minutos tem o título inspirado no filme mudo Uzbekkino (do diretor G. Cherniak, de 1931), e relembra a campanha política Hujum (ataque), tomada pelo Partido Comunista para emancipar e desvelar mulheres no país. No dia seguinte, o documentário Kevin, de Joana Oliveira, será exibido em sessão com libras e legendagem descritiva. A trama conta a primeira vez em que Joana, uma brasileira, visita sua amiga Kevin em seu país, a Uganda. Elas se conheceram há 20 anos quando estudaram juntas na Alemanha e faz muito tempo que não se veem. Agora estão próximas de completar 40 anos e a vida se mostra mais complexa do que na juventude.

Sobre o CCBB RJ

Inaugurado em 12 de outubro de 1989, o CCBB está instalado em um edifício histórico, projetado pelo arquiteto do Império, Francisco Joaquim Bethencourt da Silva. Marco da revitalização do centro histórico do Rio de Janeiro, o Centro Cultural mantém uma programação plural, regular e acessível, nas áreas de artes visuais, artes cênicas, cinema, música e pensamento. Em 34 anos de atuação, foram mais de 2.500 projetos oferecidos aos mais de 50 milhões de visitantes. Desde 2011, o CCBB incluiu o Brasil no ranking anual do jornal britânico The Art Newspaper, projetando o Rio de Janeiro entre as cidades com as mostras de arte mais visitadas do mundo. O prédio dispõe de 3 teatros, 2 salas de cinema, cerca de 2 mil metros quadrados de espaços expositivos, auditórios, salas multiuso e biblioteca com mais de 200 mil exemplares. Os visitantes contam ainda com restaurantes, cafeterias e loja, serviços com descontos exclusivos para clientes Banco do Brasil. O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro funciona de quarta a segunda, das 9h às 20h, e fecha às terças-feiras. Aos domingos, das 8h às 9h, o prédio e as exposições abrem em horário de atendimento exclusivo para visitação de pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes.

Sobre o Femina

O Femina surgiu em 2004 quando falar sobre as questões de gênero no cinema ainda não estava tão evidente na mídia como hoje. De lá pra cá pouca coisa mudou, infelizmente. A violência contra a mulher e pessoas trans, por exemplo, aumentou. A participação proporcional de mulheres no mercado de trabalho como um todo, e no audiovisual, estagnou. O Femina é um evento necessário para discutirmos essas e outras questões, usando o cinema como importante ferramenta para chamar a atenção do público. Paula Alves e Eduardo Cerveira

Serviço:

FEMINA - Festival Internacional de Cinema Feminino

13 a 18 de dezembro de 2023

Sala de Cinema 1

Entrada Gratuita

Ingressos disponíveis a partir das 9h do dia de cada sessão, na bilheteria fisica ou no site do CCBB.

feminafest.com.br

@feminafestivaldecinema

Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro

Rua Primeiro de Março 66, Centro

Contato: tel (21) 3808-2020 | ccbbrio@bb.com.br

Siga o CCBB nas redes sociais: x.com/ccbb_rj | facebook.com.br/ccbb.rj | instagram.com/ccbbrj

Veja a programação:

SESSÃO DE ABERTURA

12 dezembro às 21h – Estação Net Botafogo

Fedrelandet

Canções de terra

Songs of Earth

Documentário, 90min, cor, Noruega, 2023

Direção: Margreth Olin

Programação CCBB RJ – Sala 1

Quarta-feira, 13 dezembro

Competição Internacional 1 - 16h

Presque l’Automne

Quase outono

Almost Fall

Ficção, 23min, cor, França, 2022

Direção: Margot Pouppeville

Tous les oiseaux ne savent pas voler

Nem todos os pássaros podem voar

Flightless Birds

Ficção, 20min, cor, Bélgica, 2022

Direção: Hélène Dereppe

Malqueridas

Documentário, 74min, cor, Chile-Alemanha, 2023

Direção: Tana Gilbert

Competição Nacional 1 - 18h15

Infantaria

Experimental, 23min, cor, AL, 2022

Direção: Laís Santos AraújoA ilha

Experimental, 18min, cor, RJ, 2023

Direção: Darks Miranda

Eu deveria estar feliz

Documentário, 71min, cor, SP, 2023

Direção: Claudia Priscilla

Quinta-feira, 14 dezembro

Competição Internacional 2 - 16h

Warsha

Ficção, 16min, co, Líbano-França, 2022

Direção: Dania Bdeir

The Debutante

A debutante

Animação, 8min, cor, Reino Unido, 2022

Direção: Elizabeth Hobbs

Millie Lies Low

Millie está em baixa

Ficção, 100min, cor, Nova Zelândia, 2022

Direção: Michelle Savill

Competição Nacional 2 - 18h15

Sua majestade, o passinho

Documentário, 22min, cor, PE, 2022

Direção: Carol Correia, Mannu Costa

O chá de Alice

Ficção, 20min, cor, PR, 2022

Direção: Simone Spoladore

Termodielétrico

Documentário, 72min, cor, RJ, 2023

Direção: Ana Costa Ribeiro

Sexta-feira, 15 dezembro

Competição Internacional 3 - 16h

ΣτονθρόνοτουΞέρξη

No trono de Xerxes

On Xerxes’ Throne

Ficção, 16min, cor, Grécia, 2022

Direção: Evi Kalogiropoulou

Y

Animação, 7min, p&b, Croácia, 2023

Direção: Matea Kovač

Human Flowers of Flesh

Flores humanas de carne

Ficção, 106min, cor, Alemanha-França, 2022

Direção: Helena Wittmann

Competição Nacional 3 - 18h15

De onde nasce o sol

Ficção, 19min, cor, ES, 2023

Direção: Gabriele Stein

Peixes não se afogam

Documentário, 17min, cor, RJ, 2022

Direção: Anna Azevedo

Quando eu me encontrar

Ficção, 78min, cor, CE, 2023

Direção: Amanda Pontes, Michelline Helena

Sábado, 16 dezembro

Filme de Abertura - 14h

Fedrelandet

Canções de terra

Songs of Earth

Documentário, 90min, cor, Noruega, 2023

Direção: Margreth Olin

Competição Internacional 4 - 16h

Palma

Ficção, 15min, cor, Portugal, 2023

Direção: Mónica Santos

Upwards Tide

Maré ascendente

Experimental, 6min, cor, Áustria, 2022

Direção: Daniela Zahlner

My Love Affair with Marriage

Meu caso de amor com o casamento

Animação, 107min, cor, Letônia-EUA-Luxemburgo, 2022

Direção: Signe Baumane

Competição Nacional 4 - 18h15

Corpo onírico

Experimental, 17min, cor, PE, 2022

Direção: Marina Mahmood

Nagano

Documentário, 16min, cor, SP, 2022

Direção: Letícia Hayashi

A alegria é a prova dos nove

Experimental, 100min, cor, SP, 2023

Direção: Helena Ignez

Domingo, 17 dezembro

SESSÃO SAODAT ISMAILOVA - 14h

УнингХукуки

Direito dela

Her Right

Experimental, 15min, p&b, Uzbequistão, 2020

Direção: Saodat Ismailova

Bibi Seshanbe

A dama protetora

Experimental, 52min, cor, Uzbequistão-Alemanha, 2022

Direção: Saodat Ismailova

Competição Internacional 5 - 16h

نظربازی

O jogo de olhares

Nazarbazi

Experimental, 19min, cor, Irã-Reino Unido, 2022

Direção: Maryam Tafakory

O homem do lixo

Animação, 11min, cor, Portugal, 2022

Direção: Laura Gonçalves

Những đứa trẻ trong sương

Crianças da névoa

Children of the Mist

Documentário, 92min, cor, Vietnã, 2022

Direção: Hà Lệ Diễm

Competição Nacional 5 - 18h15

Lidiane

Experimental, 10min, cor, RJ, 2023

Direção: Ludmila Curi

Mulher vestida de sol

Animação, 10min, cor, BA, 2022

Direção: Patricia Moreira

Diálogos com Ruth de Souza

Documentário, 108min, cor, SP, 2022

Direção: Juliana Vicente

Segunda-feira, 18 dezembro

SESSÃO ACESSIBILIDADE - 15h

Sessão com Libras e Legendagem descritiva

Kevin

Documentário, 80min, cor, MG, 2021

Direção: Joana Oliveira

SESSÃO HOMENAGEM À CINEASTA LAÍS BODANZKY - 17h

Como Nossos Pais

Just Like Our Parents

Ficção, 120 minutos, cor, SP, 2017

Direção: Laís Bodanzky

PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO – 19h