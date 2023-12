Porto da Pedra traz "Quintal do Tigre" de volta a quadra no próximo dia 17

No próximo dia 17, a Unidos do Porto da Pedra abrirá o seu quintal, trazendo de volta o tradicional pagode de domingo. O cantor Thiago Soares e o grupo ‘No Sigilo’ serão as atrações dessa primeira edição do "Quintal do tigre".

Nos intervalos do evento, a festa será comandada pelos DJs Bertolossi e Barra, que irão tocar todos os sucessos do funk, pagode e sertanejo.

Serviço:



"Quintal do Tigre"

Data: 17 de domingo

Horário: a partir das 22h

Local: Quadra da GRESU Porto da Pedra - Travessa João Silva, nº 84 - Porto da Pedra - São Gonçalo