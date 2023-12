Decoração natalina do Campo de São Bento será inaugurada nesta semana

A tradicional decoração natalina do Campo de São Bento, localizado no bairro de Icaraí, em Niterói, está prevista para ser inaugurada na noite desta sexta-feira (8). Este ano o tema da festa é 'Natal 450 anos', em referência ao aniversário do município.

A via que corta o Campo será enfeitada com gotas luminosas que dão a sensação de cair das árvores e terá um arco em formato de estrela cadente formando um corredor iluminado. O parque também contará com figuras natalinas gigantes como presentes, bolas e anjos, inclusive em volta do coreto.

Além da clássica iluminação natalina, no espaço do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, que fica dentro do Campo, haverá uma exposição mostrando as roupas do Papai Noel ao longo dos tempos. O bom velhinho vai posar para fotos com as crianças na ‘Casa do Papai Noel’ durante a noite.

A novidade deste ano ficará a cargo de um trenzinho que fará um pequeno circuito que começa ao lado do Centro Cultural, na alameda principal, e dá a volta pelo lado do lago dos patos. A atividade será destinada às crianças e será necessário fazer o agendamento.

Ademais, haverá uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis neste Natal. Para doar, basta levar os mantimentos nos pontos de coleta espalhados pela cidade, como no Campo de São Bento, na árvore de São Francisco e no Horto do Fonseca.