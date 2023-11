Comédia ‘7 contra 1’ é atração na Sala Nelson Pereira dos Santos

De volta a Niterói devido ao grande sucesso, 7 contra 1 é uma comédia escrita por Anselmo Fernandes que faz sucesso desde 2013. Agora, a peça conta com a inserção de temas atuais, como homofobia, racismo, intolerância religiosa e relacionamento abusivo, e trata todos esses temas com responsabilidade e leveza. O espetáculo terá duas apresentações, neste sábado (4) e domingo (5) na Sala Nelson Pereira dos Santos.

A história, que é ambientada dentro de um casarão antigo, com personagens urbanos e atuais, gira dentro de uma família que vive as contradições e conflitos do dia a dia de pessoas de classe média. Os valores morais são a temática central, que ao invés de impor um tom pesado à história, é exatamente, a mola mestra para as cenas de maior diversão, apesar de serem trabalhados temas polêmicos e atuais, tais como, homofobia, racismo e violência psicológica.

A família vive uma reviravolta financeira, que lhes deixou este único patrimônio, um lindo, porém estranho casarão. Os sete integrantes da família vivem aterrorizados, porque nesta casa coisas estranhas acontecem, causando medo e até curiosidade em todos. Agora o inusitado é que eles jamais poderiam imaginar tudo que aconteceria com eles dentro da casa, gerando assim, um final surpreendente para todos.

Serviço

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos



Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos

Dias: 04 e 05 de novembro

Horário: 20 horas

Duração: 75 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos: de R$ 30 a R$ 60