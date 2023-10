Teatro Municipal de SG recebe 'Os Garotin' na próxima sexta (03)

O Teatro Municipal de São Gonçalo abre a programação de novembro com a apresentação do grupo "Os Garotin", na próxima sexta-feira (3), às 21h. Repleto de sonoridades que remetem à imensidão de gêneros brasileiros, o trio de São Gonçalo se destaca por retratar as particularidades e estética de cada um dentro deste trabalho conjunto, que podem ser observadas ao decorrer das cinco faixas do EP de estreia "Os Garotin Session".

Trazendo referências que passeiam entre o Samba, Soul, Funk, R&B, e Black Music, "Os Garotin" também aposta na essência do humor, no calor do tropicalismo e na autenticidade da brasilidade, resultando em uma mistura de ritmos envolventes. Eles já foram atrações dos festivais Doce Maravilha, MANGO (MangoLab), além de abrir o show do Rubel, no Circo Voador.

Leia também:

➢ Que luxo! Rapper gonçalense presenteia namorada com carro de R$ 400 mil

➢ Fundação Mudes oferece 262 vagas de estágio com bolsas até R$ 2 mil

A turnê “Pouco a Pouco” é uma parceria com a Bonus Track, plataforma de entretenimento, responsável por festivais como o MITA e o Doce Maravilha, voltada para a produção de eventos artísticos, corporativos e gestão de carreiras artísticas, e a MangoLab, que atua como laboratório cultural e vitrine artística, responsável pela curadoria musical de festivais.

Os ingressos para o show podem ser obtidos no link https://shotgun.live/pt-br/events/os-garotin-teatro-municipal-sao-goncalo. Na próxima terça-feira, 31 de outubro, às 10h, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo irá distribuir dois pares de ingressos em seu perfil no instagram - @turismoculturasg.

O Teatro Municipal fica na Rua Feliciano Sodré 100, no Centro de São Gonçalo.