Orquestra alemã chegam a Niterói para conhecer o Espaço Cultural da Grota, em Niterói

Integrantes da Orquestra Jovem de Gersthofen (Jugge), da Baviera, na Alemanha, chegam a Niterói nesta semana para conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), em Niterói. Entre as atividades, os visitantes irão ensaiar com a Orquestra do Núcleo Badu, um dos grupos mantidos pelo ECG, que resultará numa apresentação em conjunto aberta ao público. Eles também participarão de uma oficina de percussão com foco no samba e outros ritmos brasileiros, coordenada pelo professor e integrante da Orquestra da Grota Vagner Alves.

As atividades acontecem no próximo sábado (28), na sede do Espaço Cultural da Grota, projeto de inclusão social pela música que atua há 28 anos em Niterói, com diversos núcleos distribuídos pela cidade, e também nos municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Nova Friburgo. Para quem quiser acompanhar a apresentação das orquestras, às 18h30, o endereço é Rua Otto Bastos, 23, São Francisco, em Niterói. A entrada é franca.

Projeto de inclusão social pela música que atua há 28 anos em Niterói | Foto: Divulgação

Com passagens por Moscou e Samara, na Rússia; Jerusalém, em Israel, e Baringo, no Quênia, desta vez, o grupo alemão formado por jovens até 27 anos especializados em sopro e percussão escolheu Niterói como destino, onde o conjunto já esteve em 2016.



“Estamos muito felizes e animados para receber nossos colegas da Alemanha. Temos certeza de que será uma experiência muito enriquecedora. A valorização da diversidade cultural e a troca de experiências é uma das melhores formas de aprendizagem e crescimento pessoal. Isso faz parte dos valores que embasam o nosso projeto”, disse Lenora Mendes, professora e fundadora do Espaço Cultural da Grota.



Além do ECG, os músicos alemães também vão visitar o Lar da Criança Padre Franz Neumair e o Programa Aprendiz Musical, ambos em Niterói. Em seguida, o grupo vai a Maricá conhecer o programa Cultura de Direitos, e ao Rio de Janeiro, até a Sociedade de Beneficência Humboldt, no Colégio Cruzeiro. Um dos objetivos da Jugge é promover e expandir a troca intercultural entre os alunos e diferentes culturas ao redor do mundo.