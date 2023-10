Campo de São Bento recebe 1º Festival Infantil Brinca Niterói neste domingo (29)

Final de semana chegando e não sabe o que fazer com os pequenos? Vem que o OSG tem a dica perfeita para o seu domingo! No dia 29 de Outubro (domingo), o Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, em Icaraí, será palco do 1º Festival Infantil Brinca Niterói, que promete levar diversão e muita alegria para a criançada. O evento será gratuito, e acontecerá a partir das 9h da manhã, e irá até às 14h.

O festival tem como objetivo apresentar múltiplas artes para a primeira infância, com shows interativos, danças de diferentes ritmos, recreação, contação de histórias infantis, oficinas culturais educativas, performance musicais em movimento e brincadeiras lúdicas e criativas. Tudo voltado ao público infantil e às famílias.

Dentre os artistas infantis de Niterói que irão se apresentar no evento, estão: Léo Castro, Violúdicos, Lekolé, Aquarela Animações, Circo da Alegria e o Mágico Rogê. Uma programação variada para entreter as crianças durante toda a manhã.

A expectativa da organização do evento é de que aproximadamente mil pessoas passem pelo Centro Cultural para conferir os shows e oficinas gratuitas. Segundo Rodrigo de Lara, de 47 anos, que é um dos contadores e organizadores do evento, o festival busca ser um uma nova opção de lazer para as famílias niteroienses, unindo a arte e a diversão em um só lugar. “A ideia do festival é trazer essa diversidade, né? Com várias atrações, cada uma num nicho, circo, oficinas, shows… tem várias coisas legais.”

O 1º Festival Infantil Brinca Niterói é uma realização da Mosquito Produções e conta com incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do Edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Niterói.

Serviço

1º Festival Infantil Brinca Niterói

Endereço: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno

Campo de São Bento - Alameda Edmundo de Macedo Soares e Silva, s/n - Icaraí, Niterói - RJ

Data: 29/10/2023

Horário: 09h às 14 horas

Evento gratuito.

Programação

9:00 - Circo da Alegria

10:00 - Violúdico

11:00 - Léo Castro

12:00 - Lekolé

13:00 - Mágico Rogê

Oficina e Recreação Aquarela Animações.