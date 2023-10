Grátis: Veja a programação do Cinema Público de Maricá no fim de semana

Neste fim de semana, de 27 a 29 de outubro, o Cinema Público de Maricá apresenta filmes nacionais indicados a premiações e sucessos de bilheteria. As sessões são gratuitas.

Administrado pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), o Cinema Público Municipal Henfil, que fica na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro de Maricá, tem capacidade para 200 pessoas, sendo 190 com assentos comuns, quatro para pessoas obesas, quatro para cadeirantes e outras duas para pessoas com mobilidade reduzida, além de moderno equipamento cinematográfico com tela e projetor de áudio e vídeo.

Confira a programação:

Dia 27 (Sexta-feira)

19h – Eduardo e Mônica. Baseado na música de Renato Russo, do Legião Urbana, o filme conta a história inusitada de amor entre Eduardo e Mônica. Tão diferentes, vivendo em mundos tão distantes, o casal, a despeito de todo preconceito social da década de 1980, luta para construir sua vida juntos, afinal “quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Classificação 14 anos, direção René Sampaio.

Dia 28 (Sábado)

15h – Turma da Mônica, Laços. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica, Magali e Cascão. Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa. Classificação 6 anos, direção Daniel Rezende.

17h – Bem-vinda a Quixeramobim. Aimee, uma mulher de trinta e poucos anos, é herdeira de um empresário milionário envolvido em um caso de corrupção. Influencer e com muitos seguidores, os bens de sua família e seus são bloqueados pela Receita Federal. Forçada pela primeira vez a ficar sem o dinheiro do pai para se sustentar, Aimée terá que se refugiar na última propriedade da família que resta: uma fazenda em ruínas em Quixeramobim, no interior do Ceará. Na tentativa de vender a propriedade, mas com vergonha da nova realidade, inventa que irá tirar um "período sabático", por um ano. Assim, terá que lidar com sua nova vida e sustentar a mentira nas redes sociais. Classificação 12 anos, direção Halder Gomes.

19h – Eduardo e Mônica

Dia 29 (Domingo)

15h – Turma da Mônica, Laços

17h – Bem-vinda a Quixeramobim

19h – Eduardo e Mônica