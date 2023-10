Universidade realiza a 11ª edição do evento 'Universo das Profissões' em SG

A direção da Universo/São Gonçalo realizará, nesta quarta-feira (25), a 11° edição do evento "Universo das Profissões", na Rua Lambari, na Trindade, de 9h às 14h. A programação contará com palestras e oficinas especiais, com professores da casa e convidados para falar um pouco sobre as diferentes esferas das profissões.

Além disso, a universidade fechou parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, que disponibilizará o Sistema Nacional de Empregos (SINE) para a realização de cadastro dos interessados.

O encontro será aberto ao público, com entrada franca para participar da conferência. Rosane Saldanha da Silva, uma das responsáveis pela organização do congresso, afirmou que espera a presença de mais de mil pessoas, e que membros de escolas da região também estão convidadas, porém, mediante a elaboração de um cadastro prévio.

"Ano passado, tivemos aproximadamente 1750, visitantes entre os turnos da manhã e noite. Esse ano, será somente na parte da manhã e tarde", declarou Rosane.

Leia também

Sessão solene legislativa homenageia escritores e artistas gonçalenses

Rio finaliza primeira etapa da Lei Paulo Gustavo com mais de 6.500 inscrições

Programação das palestras e oficinas | Foto: Divulgação

Plataforma - Além da parceria com o SINE, que é uma plataforma utilizada para serviço de busca de vagas de emprego e agendamento de entrevista com possíveis empregadores, os organizadores também conseguiram acordos com outras instituições. Como a Sest/Senat, e o da Firjan e Senai, que oferecerão cursos.



Outras empresas também foram convidadas para participar. Dentre esse extenso grupo, estão a Escola Zion, o Wizard, Cacau Brasil, a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão de cães. O evento é um sucesso absoluto de público, já estando em sua décima primeira edição.