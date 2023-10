Boninho surpreende Ana Furtado com presente de aniversário

A atriz Ana Furtado, esposa do diretor Boninho, acabou de completar 50 anos. E para comemorar a data especial, o diretor enviou um buquê em comemoração com um mini abacaxi junto.

"Essa [flor] aqui é do meu amor, Boninho. Deixa eu ler o cartão que ele escreveu pra mim. 'Bia, amor da minha vida, que você complete esse ciclo cheia de luz, com saúde e muita paz. Você é a razão das nossas vidas, nosso porto seguro. Feliz aniversário! Beijos, Boninho.' Te amo, amor, que lindo! Haja coração", contou a artista, visivelmente emocionada em seus stories. No registro seguinte, Ana repara em mais um mimo que ganhou do marido: "Vocês não sabem o que eu acabei de descobrir! Veio um abacaxizinho! Olha que coisa mais fofa nas flores que o Boninho me deu!", disse ela.

Ana mostrou o presente para seu seguidores | Foto: Divulgação

Logo depois do envio das flores, o diretor postou um vídeo do casal e se declarou para a esposa.

"Hoje é o dia do amor da minha vida! Ana, querida, feliz aniversário. Você é tudo pra mim. Meu porto seguro, minha alegria, meu Sol, minha Lua. Você é meu sorriso, minha festa, minha luz. Te amo muito! Feliz 50tão!!! Linda, maravilhosa, poderosa!!", comemorou o artista na legenda da publicação.