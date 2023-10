Novo homem: Rômulo Arantes Neto radicaliza em mudança de visual, confira!

Antes do corte - Foto: Divulgação

O ator Rômulo Arantes Neto, de 36 anos, resolveu radicalizar na mudança de visual. Ele usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar seu novo look com os seguidores.

Rômulo que se manteve por muitos anos com cabelo comprido, surpreendeu seus fãs publicar um vídeo onde aparece raspando a cabeça.

A mudança aconteceu durante sua viagem a Santiago, capital do Chile.

“Mudar, renovar e transformar! Já tinha um tempão que queria raspar o cabelo e não conseguia. Dessa vez, foi. Andando pelas ruas de Santiago, num bairro chamado Itália, me deparei com uma barbearia e na espontaneidade da coisa, resolvi o assunto. Que sensação maravilhosa e que praticidade! Não quero outra coisa por um tempo agora", comemorou ele.

Nos comentários da publicação, seguidores aproveitaram para elogiar o novo visual do ator.