Bebel Pantaleão Oficina de Textos lança livro em Niterói

A Bebel Pantaleão Oficina de Textos e a Editora ltapuca lançam o livro 'Olhos de Poeta', no sábado (21), das 11h às 14h, no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, no Campo de São Bento, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

O livro contém textos poéticos de 174 alunos de todas as idades. Desde 1990, Bebel Pantaleão Oficina de Textos desenvolve projetos que aproximam os alunos da linguagem poética - pensar, refletir, escrever - e, em seguida, observar a beleza dos textos por eles produzidos.

A intenção é incentivar a leitura e a produção textual de forma prazerosa e lúdica, ou seja, atrair crianças, jovens e adultos para o mundo encantado do texto literário. Cartógrafos, que somos, acompanhamos os processos que ocorrem com cada grupo, com cada aluno e conosco no percurso que empreendemos.

"Gosto de enfatizar que os poetas e os pintores, isto é, que os artistas nos ensinam a olhar, a perscrutar algo que não se apresenta assim tão claramente e que pode ser revelado de repente. O mundo apressado e desatento onde habitamos, marcado pela velocidade, pode ganhar outra espessura se o contemplamos com o olhar poético. Descobrimos, no banal e no cotidiano, belezas escondidas. Aprendemos não a olhar simplesmente, mas a nos abrirmos às sutilezas que se revelam na simplicidade da vida. A poesia é uma qualidade do olhar", contou Bebel Pantaleão.