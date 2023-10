Semana Nacional da Ciência e Tecnologia terá oficina, exposição e debates no Planetário do Rio, na Gávea

A 20ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia será comemorada na cidade com muitas atividades. E o Planetário do Rio, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, não poderia ficar de fora da festa.

Ao longo de toda a semana, paralelamente às exposições e instalações permanentes do Museu do Universo, o maior planetário da América Latina será palco de sessões de cúpula especiais, debates e oficinas sobre temas como educação científica, combate ao racismo, preservação da Amazônia e relações entre ciência e literatura.

Leia também



➢ Vigilância Ambiental mantém ações preventivas em São Gonçalo

➢ Daniel Alves cogita se declarar culpado para diminuir pena

A entrada é gratuita durante todos os dias do evento na Gávea. De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, as parcerias entre o Planetário do Rio com a PUC-Rio, Instituto Moreira Salles (IMS), a Escola Parque e a Casa de Cultura da Rocinha foram fundamentais para a estruturação de uma programação diversificada e que vai ensinar ciência e tecnologia não apenas para a garotada.



“Todas as atividades são parte do esforço da Prefeitura do Rio em recuperar o protagonismo do Planetário como espaço de discussão qualificada sobre educação e o panorama científico”, afirma o secretário Everton Gomes, que está na China para acertar os detalhes de um acordo de cooperação e intercâmbio entre os planetários do Rio e de Pequim.

Para o presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, Renan Uccelli, a 20ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia tem como objetivo disseminar e democratizar o conhecimento de diferentes ciências.

“Vamos receber, por exemplo, a exposição da pesquisa do Projeto Antártica da Uerj, que finalizou em junho mais uma etapa das atividades de campo do Criosfera 1, primeiro módulo científico brasileiro no Polo Sul”, adianta.

‘Filosofia do céu’ abre a programação nesta segunda-feira na Gávea

Nesta segunda-feira (16), a partir das 9h, Edgar Lyra, Marcus Reis, Irã Salomão, Guilherme Temporão e Welles Morgado vão discutir os pontos de contato entre a ciência dos astros e a filosofia, na roda de conversa “Filosofia do céu”, no auditório do planetário. Às 15h, será a vez do Instituto Moreira Salles ensinar os princípios básicos da fotografia. Um passeio pelas técnicas históricas de fixação da imagem terminará com uma experiência de cianotipia (técnica de impressão fotográfica com sais de ferro).

Na terça-feira, no mesmo horário, mais uma rodada da oficina de fotografia do IMS. Fechando o dia, às 17h, novo debate: “Ciência e cultura”, com Adair da Rocha (Uerj), Mauricio Soca (Casa de Cultura da Rocinha), Diego Vaz Bevilaqua (Fiocruz) e Elaine Vidal (professora da PUC-Rio, pesquisadora e integrante do PISTA Rocinha). A roda de conversa será mediada por Victor Giraldo.

No segundo dia da festa, às 10h30, os trabalhos serão abertos pela oficina “Limites do conhecimento humano”. A ideia é mostrar que nem tudo o que o ser humano pensa passa pelo crivo do método científico. A partir das 11h, o Departamento de Química da PUC-Rio ocupa a sala de leitura do planetário para a oficina “Cosméticos: saúde e meio-ambiente", que abordará a indústria da beleza com experiências feitas na hora.

Às 15h, com o apoio do Departamento de Biologia também da PUC-Rio, “Olho Vivo!” trará observação microscópica de diversos seres. Às 19h, será a vez do debate “Caminhos para uma educação científica antirracista”, com Antônio Carlos Fontes dos Santos (UFRJ), Fábio Conceição (Escola Parque) e a gestora cultural Michele Silva. Ao longo de todo o dia, três exposições especiais no Museu do Universo: a tradicional “Meteoritos”, do Museu da Ciência e da Terra (na sala do conselho), a pesquisa do Projeto Antártica e a exposição do Galpão das Artes Urbanas Hélio Pellegrino/Comlurb, ambas no 2º andar.

Na quarta-feira, destaque para a roda de conversa “Amazonizar”, a partir das 17h, sobre a importância da preservação da Amazônia e com a participação da secretária municipal de Ciência e Tecnologia do Rio, Tatiana Roque, do reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antonio Pedroso, e mediação de Nina Arouca. Antes, às 10h, a mesa “Diálogos entre ciência e literatura” reunirá o físico Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a professora Martha Alkimin, do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ.

Logo depois, às 10h30, o projeto social Óleo no Ponto, de Marcelinho do Ciep, ensinará a transformar óleo de cozinha em produtos sustentáveis. E, às 11h, oficina de sabão artesanal. Às 15h30, o espetáculo “O jumento que foi à lua”, com João Pedro Fagerlande e inspirado na literatura de cordel, fará a alegria da criançada no auditório do planetário.

Na quinta-feira e na sexta-feira, seguem em cartaz todas as exposições, com uma atração extra: o Minerva Rockets. Desenvolvido por grupo da UFRJ, o projeto apresentará, de 10 às 17h, seus incríveis foguetes.