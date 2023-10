Criançada dribla sol e comparece em peso à ação de Dia das Crianças no Zé Garoto

Que a manhã dessa quinta-feira (12) foi quente em São Gonçalo, todo mundo concorda. Porém, para quem passou o começo do dia na Praça do Zé Garoto, o calor chegou com ainda mais força; além do sol, o espaço foi "aquecido" pelo calor humano da correria infantil que marcou o evento especial de Dia das Crianças realizado pela Caravana de Arte e Lazer.

O calor, no entanto, não foi o bastante para parar as centenas de crianças que passaram pelo evento, com entrada gratuita. Entre 9h e 13h, a Praça recebeu brinquedos como pula-pula e guerra de cotonetes, barracas de lanche com algodão doce e cachorro quente, além oficinas de pintura e atividades com animadores de evento.

Além dos moradores da região, famílias de bairros mais distantes da cidade também apareceram. É o caso de Alessandra de Souza, de 35 anos, moradora de Santa Izabel que resolveu enfrentar o calor do longo percurso para aproveitar o 'custo benefício' e colocar os filhos Emanuel, de 5 anos; Estevão, de 11; e Eric, de 15, para brincar no evento.

"Foi muita correria, mas viemos aproveitar porque está sendo disponibilizado gratuito. É uma chance de dar um dia divertido, alegre para eles. Quase não venho aqui, aproveitei para vir pelo lazer", explica a gonçalense.

Marcela Helena, de 28 anos, também decidiu ir pelo mesmo motivo. Na opinião dela, é importante comparecer às atividade do tipo que a cidade promove, já que eventos acessíveis aos pequenos não são tão frequentes por aqui como gostariam.

"Não tenho muito do que reclamar, está sendo tudo. Só tá tendo um pouco mais de fila, mas a gente sabe que com evento grátis é sempre assim. Eu acho muito importante ter porque São Gonçalo é muito carente de eventos infantis. Como sou mãe de dois, quando tem eventos pagos fica complicado de pagar. Fico feliz quando tem coisas de graça assim", conta Marcela, que levou os pequenos Thailer e Marcos para aproveitar o evento.

O prefeito Capitão Nelson (PL) e seu vice Sérgio Gevu (PL) também estiveram na Praça e tiraram fotos com algumas das crianças no local. Ao OSG, ele comentou a realização da atividade.

"A gente tem juntado a secretaria de esporte, de cultura e de governo para, trabalhando juntos, tentar melhorar o dia-a-dia dos gonçalenses. Não podia deixar de, no dia das crianças, realizar uma homenagem para todas as crianças de São Gonçalo", disse o prefeito.