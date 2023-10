Maricá: Cine Henfil tem programação especial para o Dia das Crianças

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, preparou uma programação especial para o Dia das Crianças com diversas atividades que acontecem entre os dias 12 e 15 de outubro, das 14h às 19h, no Cine Henfil, no Centro.

O cinema abrirá suas portas para a criançada se divertir, não apenas com sessões especiais de cinema como também com brinquedos, brincadeiras, oficinas, apresentações com artistas da cidade e do programa Maricá das Artes.

Confira a programação:

Quinta-feira (12/10)

14h – Abertura com brinquedos e brincadeiras.

14h30 – Apresentação de bonecos lambe-lambe, Samba na Caixinha, com Sérgio Biff

15h30 – Sessão Cinema – Turma da Mônica – Laços. 1h36 min. Classificação 6 anos.

17h – Apresentação de bonecos lambe-lambe, Samba na Caixinha, com Sérgio Biff

17h50 – Sessão Cinema – Turma da Mônica – Laços. 1h36 min. Classificação 6 anos.

Sexta-feira (13/10)

14h – Abertura com brinquedos e brincadeiras

14h30 – Apresentação dos artistas do Maricá das Artes – Musicalização, oficina de teatro, mímica e mágica e malabares.

15h30 – Sessão Cinema – Minhocas. 1h22min. Classificação 3 anos.

17h – Apresentação de bonecos lambe-lambe, Zicartola, Bem na Foto, com Sérgio Biff

17h50 – Sessão Cinema – Minhocas. 1h22min. Classificação 3 anos.

Sábado (14/10)

14h – Abertura com brinquedos e brincadeiras

14h30 – Apresentação dos artistas do Maricá das Artes – Musicalização, mímica e mágica, oficina de teatro e oficina de dança contemporânea infantil

15h30 – Sessão Cinema – DPA – Detetives do Prédio Azul – O Filme. 1h30min. Classificação Livre.

17h50 – Sessão Cinema – DPA – Detetives do Prédio Azul – O Filme. 1h30min. Classificação Livre.

Domingo (15/10)

14h – Abertura com brinquedos e brincadeiras

14h30 – Apresentação de bonecos lambe-lambe, A Sopa Acabou, com Sérgio Biff

15h30 – Sessão Cinema – Kiriku e a feiticeira. 1h10min. Classificação Livre.

17h50 – Sessão Cinema – Kiriku e a feiticeira. 1h10min. Classificação Livre.