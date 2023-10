Festival Gastronômico é prorrogado em São Gonçalo

No final do mês, será escolhido o prato favorito, numa eleição que já está acontecendo entre os frequentadores do Centro de Tradições Nordestinas - Foto: Divulgação

No final do mês, será escolhido o prato favorito, numa eleição que já está acontecendo entre os frequentadores do Centro de Tradições Nordestinas - Foto: Divulgação

Após o sucesso de público, no último final de semana, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo decidiu prorrogar o Festival Gastronômico de comidas típicas do Nordeste, durante todo o mês de outubro, sempre aos sábados e domingos, no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves.

Inicialmente pensado para comemorar o Dia do Nordestino (8 de outubro), o festival gastronômico a preços populares levou grande número de pessoas ao Centro de Tradições Nordestinas de Neves, maior ponto de reverência à cultura nordestina da cidade. Nos últimos sábado e domingo, o local ficou lotado de pessoas em busca do melhor da culinária nordestina.

Leia também



➢ Cartunista cria concurso de quadrinhos para estudantes da região; veja como participar!

➢ ONG Favela Mundo realiza oficina de turbantes nesta quarta (11)

Durante todo o mês de outubro, gonçalenses e visitantes de outras cidades poderão escolher entre pratos criados especialmente para o festival, a preços que variam entre R$ 20 e R$ 25. No final do mês, será escolhido o prato favorito, numa eleição que já está acontecendo entre os frequentadores do Centro de Tradições Nordestinas. O objetivo é estimular que o público experimente todos os pratos. O dono do quiosque vencedor ganhará um curso de empreendedorismo no Sebrae.



Os quiosques estão oferecendo o cardápio tradicional e os pratos especiais do festival, entre os quais Bobó de Camarão, Vaca Atolada, Feijoada de Camarão, Baião de dois, Mocotó, Risoto de carne seca com queijo e creme de abóbora, Batata do sertão com creme de queijo.

No sábado, o festival gastronômico de comidas típicas acontece a partir das 12h, com atendimento diferenciado até o final da noite (1h). Já no domingo, o festival será realizado das 10h às 22h.

Estarão participando do festival os seguintes quiosques (com os respectivos pratos):

QUIOSQUE 06 – BOM TEMPERO

Prato: Petiscos (torresmo de rolo, torresmo de barriga, jiló recheado, chouriço, tripa de porco, lombo de sal)

QUIOSQUE 12 – QUINTAL DO FREIXO

Prato: Batata sertão (batata frita com carne seca desfiada e creme de queijo coalho)

QUIOSQUE 16: - QUIOSQUE DOS MARIANOS

Prato: Vaca atolada

QUIOSQUE 18 – FAMÍLIA FERREIRA FERREIRA

Prato: Bobó de camarão

QUIOSQUE 21 – FLOR DE MANDACARU

Prato: Risoto de carne seca com queijo coalho

QUIOSQUE 22 – EDYPOOL

Prato: Mocotó

QUIOSQUE 23 – COLHER NORDESTINA

Prato: Feijoada de camarão

QUIOSQUE 24 - CANTINHO NORDESTINO

Prato: Baião de Dois