Nany People traz pela primeira vez nova sua turnê 'Sob Medida' para Niterói

A artista Nany People chega em outubro ao estado do Rio de Janeiro com shows na capital fluminense e em Niterói do seu novo espetáculo “Sob Medida", em que presta homenagem a uma de suas musas, a cantora Fafá de Belém.

Com direção artística de Marcos Guimarães, o espetáculo apresenta uma seleção de canções da cantora paraense, que marcaram a vida de Nany, com grandes sucessos, incluindo hits como "Sob Medida", "Meu disfarce", "Dentro de Mim Mora um anjo", "Nuvem de Lágrimas " e muitos outros, escolhidos a dedo por Nany e pela própria Fafá.

O espetáculo agora chega ao Rio no Teatro Riachuelo e em Niterói no Theatro Municipal da cidade, fazendo o 'casamento' entre humor, música e altas doses de emoção, com o estilo e o carisma que só a grande diva da comédia nacional é capaz de imprimir.

As histórias e curiosidades sobre a vida e a carreira de Nany, são contadas com muito bom humor por ela própria e ilustradas com o repertório consagrado de Fafá.

O show teve estreia nacional em Belo Horizonte no dia 14 de julho e teve uma passagem inesquecível no dia 04 outubro por Belém, no Theatro da Paz, com a presença da própria Fafá no palco, onde cantaram "Sob Medida" e "Foi Assim", esta, em homenagem ao compositor Paulo André Barata, parceiro de Fafá, falecido recentemente. Nany ainda se apresentou na Varanda de Nazaré atendendo ao convite de Fafá, tudo isso na semana do Círio.

“Eu quero reverenciar a e prestar homenagem à artista que me inspirou e me moveu com a sua música, por toda minha vida pessoal e artística, Fafá de Belém.” Nany People.

Datas da turnê "Sob Medida":





24/08 São Paulo / SP (Teatro Gazeta)

01/09 Salvador / BA

02/09 Feira de Santana / BA

14/09 São Paulo / SP (Teatro Fernando Torres)

16/09 Praia Grande / SP

04/10 Belém / PA

13/10 Poços de Caldas / MG

25/10 Rio de Janeiro / RJ

26/10 Niterói / RJ

17/11 Serra Negra / SP

23/11 Curitiba / PR

07/12 São Paulo / SP (Casa de Portugal SP)





Ficha técnica:





Concepção e Direção artística:

Marcos Guimarães

Seleção de repertório:

Nany People e Fafá de Belém

Direção musical:

Daniel Pax e Ricardo Severo

Desenho de Luz:

Diego Lopes e Ronny Vieira

Figurinos:

Fabio Ferreira

Produção executiva:

Designorama





Serviço:





Nany People em “Sob Medida - Nany Canta Fafá"





Rio de Janeiro

Data: 25 de outubro de 2023

Horário: 20h

Local: Teatro Riachuelo





Niterói

Data: 26 de outubro de 2023

Horário: 19h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Ingressos e informações: www.nanypeople.com.br