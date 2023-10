Dia do Idoso em Maricá terá show do Elymar Santos

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, vai comemorar, no próximo sábado (21), o Dia do Idoso com show do cantor Elymar Santos. O evento aberto ao público começa a partir das 16h, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e é realizado em parceria com a Secretaria de Turismo.

O secretário de Políticas para Terceira Idade, Tatai, destaca a importância de comemorar a data voltada para pessoas idosas. “Queremos celebrar mais uma vez esse dia de um jeito especial com os idosos atendidos pela Prefeitura. Venham todos para aproveitar esse lindo show!, convidou.

A data, que é comemorada todo dia 1º de outubro, marca o Dia Internacional do Idoso e foi instituída em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.