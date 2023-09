Baile Charme vai sacudir Alcântara neste sábado, dia 30

O Baile Charme do Pátio Alcântara, queridinho do público desde seu lançamento, traz uma surpresa emocionante: uma edição especial que ocorrerá no sábado, dia 30 de setembro. Os clientes do Pátio Alcântara vão se divertir com música contagiante e muita dança, das 16h às 21h, na Praça de Alimentação. O evento é gratuito e para todas as idades.

Em parceria com a Família Black Star, o evento promete uma experiência única. Os participantes terão a chance de cantar e dançar ao som dos clássicos do charme, incluindo os inconfundíveis ritmos R&B e new jack swing, além das novidades fresquinhas desse gênero musical contagiante.

Inspirado nas icônicas noites da Zona Norte carioca dos anos 80, o Baile Charme do Pátio Alcântara é uma celebração da cultura e identidade negra, permeando a dança, a moda e o estilo, enquanto resgata o espírito festivo do saudoso Viaduto de Madureira.

"Estamos empolgados com essa edição especial em um sábado! Apesar da mudança de dia, a energia vibrante e a empolgação que caracterizam o Baile Charme seguirão intactas", afirma Fernanda Benayon, Coordenadora de Marketing do Pátio Alcântara.

SERVIÇO:

Data: 30 de setembro de 2023 (sábado)

Horário: Das 16h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Evento: Gratuito

Localização do Pátio Alcântara: Praça Carlos Gianelli, s/nº – Alcântara – São Gonçalo – RJ Tel.: (21) 2602-3950 WhatsApp: (21) 6658-1511 Website: www.patioalcantara.com.br Instagram: www.instagram.com/patioalcantara