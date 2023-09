Capitão Nelson abre desfile de 133 anos de São Gonçalo

Começou, na manhã deste sexta-feira (22/09), o desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de 133 anos de São Gonçalo. A tradicional cerimônia acontece, como de costume, na rua da sede da Prefeitura Municipal, a Rua Dr. Feliciano Sodré, no Centro.





O hasteamento das bandeiras que marca o início do desfile aconteceu às 8h. O prefeito Capitão Nelson (PL) recebeu o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto (PL), e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Lecinho (MDB) para levantarem, respectivamente, as bandeiras do estado do Rio, do Brasil e da cidade de São Gonçalo.

Os primeiros a desfilar foram os marinheiros da Tropa de Reforço da Ilha das Flores | Foto: Filipe Aguiar

Desde 7h, os desfilantes se concentraram na Rua Coronel Serrado, de onde saem, partindo da Praça Zé Garoto, para o desfile. Os primeiros a desfilar foram os marinheiros da Tropa de Reforço da Ilha das Flores. Representantes das outras Forças Armadas e de diversas escolas da rede municipal de ensino desfilam em seguida.