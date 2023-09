Jornalista de Maricá lança biografia de produtora de conteúdo adulto na Bienal do Rio

Nos dias 08 e 09 de setembro, às 16 e 17h respectivamente, a Influenciadora Digital, empresária e produtora de conteúdo adulto, Cassiana Costa, estará na Bienal Interacional do Rio de Janeiro, para o lançamento de sua Biografia “Exposed”, no estande da Afeto Editora, pavilhão verde, rua Q22.

Sua história é apresentada pela jornalista e escritora Roberta de Souza, uma das sócias do grupo Gaia. O livro apresenta a história de Cassiana Costa, alguém que viveu marcada por preceitos e desafios, porém encontrou forças para superar todas as adversidades. Cassiana não se deixou abater pelas opiniões e julgamentos alheios. Ao longo destas páginas o leitor conhecerá a mulher e a família que existe além de todo o conteúdo adulto produzido por Tulio e Cassiana Costa.

"Fazendo dos seus muitos limões uma grande limonada, o casal conta sua verdadeira história, aquela que o mundo preferiu ignorar para julgar, achincalhar e jogar na lama apenas o nome da mulher", comenta.



O livro aborda, além do estilo de vida autêntico do casal e sobre o universo liberal em que vivem,sobre seres humanos, suas vidas, tão comuns quanto a de qualquer outra pessoa, e do casal por traz de toda a produção adulta do que se tornou hoje a marca Cassiana Costa.

Cassiana Costa tem atualmente mais de dez milhões de visualizações em suas mídias semanais. Mais de mil pessoas novas por semana em seu grupo do Telegram. Mais de 400 mil seguidores em suas mídias sociais. Mais de 150 milhões visualizações em seu canal adulto.

O livro está à venda por R$ 59,90.