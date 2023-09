Teatro Popular vai receber a 1ª Niterói Expo Geek

O Dia do Super-Herói Brasileiro (DSHBr) é comemorado no dia 24 de outubro mas é em setembro, dentro da 1ª Niterói Expo Geek, que a cidade de Niterói vai celebrar a data. O evento será nos dias 16 e 17 de setembro, no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Caminho Niemeyer.

Os apaixonados pela cultura geek também vão poder acompanhar a homenagem do DSHBr através de uma live, no primeiro dia do evento, a partir das 12h.

O foco é ampliar a divulgação do gênero no Brasil e auxiliar no processo de busca da identidade ou das múltiplas identidades dos super-heróis nacionais. O evento pretende auxiliar na democratização do gênero em todo o território nacional e buscar mecanismos de medição para que, desta forma, tenha-se números mais precisos da produção e consumo desse estilo de quadrinhos no país.

A celebração online do DSHBr vai premiar 10 categorias: melhor lançamento do ano, melhor lançamento do ano (publicação digital), homenageado do ano, Guardião dos Brazucas, destaque do ano, desenhista de super-herói brasileiro do ano, colorista/flatter de super-herói brasileiro do ano, roteirista de super-herói brasileiro do ano, super-herói brasileiro popular do ano e super-herói brasileiro do ano.

Como nos anos anteriores, o DSHBr terá um super-herói símbolo, escolhido por votação popular. Concorrem os seguintes heróis: Lagarto Negro (criação de Gabriel Rocha), Capitão Ninja (de autoria de Marcelo Cassaro) e Príncipe Oscar (de Gustavo Barroso). As votações já estão abertas pela página oficial do evento no facebook: www.facebook.com/diadosuperheroibrasileiro.

Artista Elyan | Foto: Divulgação

O DSHBr foi idealizado pelo ator e quadrinista Elenildo Lopes conhecido pelo nome artístico como Ellyan, criador do herói Capitão R.E.D, ganhador de dois prêmios e trabalhador da área há mais de 10 anos. A criação da data aconteceu em 2020 e a escolha do dia 24/10 foi devido a estreia do seriado 'As Aventuras do Capitão 7', exibido pela TV Record, de 1954 a 1966, considerado o primeiro super-herói brasileiro.

O Dia do Super-Herói Brasileiro conta com incentivo da Prefeitura de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), por meio do Edital Cultura Geek. O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n, no Centro de Niterói.