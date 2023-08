Feira Integrada de São Gonçalo (Fisg) realiza 5ª edição neste sábado (02)

A 4ª edição aconteceu no Partage Shopping, em 2022 - Foto: Divulgação

A Feira Integrada de São Gonçalo chega à sua quinta edição. Este ano, o evento acontece na Praça Estephânia de Carvalho (Praça Zé Garoto), neste sábado (02) no bairro Zé Garoto, das 9h às 20h.

Sem fins lucrativos e promovida em parceria com instituições locais, a Fisg tem como objetivo fomentar a literatura e a arte no município, dar visibilidade aos autores locais e promover atividades voltadas à cultura de modo geral.

Na programação, além da exposição e venda de livros de mais de 30 escritores, haverá contação de histórias, apresentação de dança, música, arte circense e mostra de artes e artesanato. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

Entre as presenças confirmadas estão a editora Apologia Brasil, a Livraria LiteraGonça, editora Machado e autores de publicação independente, dos mais variados gêneros como romance, contos, poesia e quadrinhos.

1/5 Edição 2019 | Foto: Divulgação/Jonas Guimarães

2/5 | Foto: Divulgação

3/5 Edição 2021 | Foto: Divulgação

4/5 Edição 2021 | Foto: Divulgação

5/5 A 4ª edição aconteceu no Partage Shopping, em 2022 | Foto: Divulgação











O projeto, que acontece desde 2019, é da dramaturga Nilda Ferreira Mendes Filha, que passou a pensar sobre a necessidade de São Gonçalo ter uma feira que mostrasse a todos os moradores, um pouco dos variados estilos de artes que são produzidos na cidade.

Além da feira realizada anualmente, a organização da Fisg promove as feiras itinerantes ao longo do ano, com saraus e encontros literários em escolas públicas e privadas.

Para mais informações sobre o evento, siga nas redes sociais: Facebook e Instagram.