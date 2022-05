Feira Integrada de São Gonçalo (Fisg) chega à 4ª edição; conheça!

Você conhece a Feira Integrada de São Gonçalo (FIGS)? O projeto é da dramaturga Nilda Ferreira Mendes Filha, que passou a pensar sobre a necessidade de São Gonçalo ter uma feira que mostrasse a todos os moradores, um pouco de variados estilos de artes: dança, música, artes plásticas, artesanato, passando pela literatura e contação de histórias, chegando até à arte circense.

Em 2com o objetivo de ajudar na divulgação daqueles artistas que não tinham o apoio das grandes mídias, bem ao estilo de venda da arte "de porta em porta". A carência de projetos culturais na cidade e a urgência de divulgação desse setor levou a uma ótima aceitação da feira, cujo sucesso levou à continuidade do trabalho nos anos seguintes.

Mas apesar do sucesso da feira, que entra em sua quarta edição em 2022, a organizadora acredita que o desenvolvimento cultural ainda é pequeno e há um longo caminho a ser percorrido.

Entre as conquistas da realização da Fisg estão o espaço ganhado pelos artistas no setor, editoras que vêm ganhando notoriedade e autores que tem conseguido vender suas histórias. Segundo Nilda Ferreira, o processo é lento mas cada conquista é uma vitória.

Outro destaque da trajetória da Fisg foi a parceria firmada com o Partage Shopping, onde foi realizada a edição de 2021.

"Por ser um local de grande movimento, atraiu mais a atenção do público, aumentou o interesse das pessoas pela cultura apresentada por artistas ‘desconhecidos’. É possível ainda que esta edição (2022), supere a edição do ano passado (2021), também realizada no Partage. Ainda mais, por todos já estarem trabalhando desde agora em diversas atividades que desenvolvem a cultura na cidade", acrescenta.

O evento é aberto a todos os públicos. A organizadora comentou ainda que não “devemos criar bolhas sociais”, uma vez que a arte é para todos aqueles que desejem apreciá-la.

Os artistas que desejam se apresentar no evento podem se inscrever e com isso têm o ‘microfone aberto’ para recitar suas poesias e declamar seus textos de forma que atraia a todos. Além da feira presencial, a Fisg conta com atividades online através de suas redes sociais, proporcionando uma ampla troca de experiência.

A quarta edição da Feira Integrada de São Gonçalo acontecerá nos dias 2 a 4 de setembro, no Partage Shopping São Gonçalo, no Centro, dentro do horário de funcionamento do shopping, das 11h às 19h.

Entre as novidades estão palestras sobre saúde mental e física e o Fisg Kids, que acontece nos dias 8 a 12 de outubro.

“Essa é a grande novidade, que nós estamos tentando realizar uma grande feira literária e artística para as crianças, com um espaço onde elas possam se apresentar, cantar, dançar e se divertir. Elas serão o agente principal desta feira de outubro”, disse a organizadora e dramaturga Nilda.

Vale lembrar que a Fisg não tem fins lucrativos e todas atividades são realizadas em parceria ou com recursos dos próprios colaboradores.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca