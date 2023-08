Coletivo gonçalense Escritoras Vivas recebe novas integrantes neste sábado (26)

O coletivo de autoras gonçalenses Escritoras Vivas recebe, neste sábado (26), novas integrantes, em um encontro literário na Arte Galeria Box, no Centro de São Gonçalo. O evento, que tem início às 15h, também abarcará o Clube de Leitura ‘Leia Mulheres’, com mediação da poeta Suzane Silveira. Na ocasião, as escritoras irão debater sobre o livro ‘Estórias da Casa Velha da Ponte’, de Cora Coralina.

As inscrições para receber novas autoras foram abertas no instagram oficial do coletivo, no mês de junho, seguindo os critérios: ser mulher, maior de 16 anos, moradora de São Gonçalo ou cidade vizinha, que tem o desejo de ser escritora publicada.

Leia também:

➢ Fim de semana terá 16 praias recomendadas ao banho, confira!

➢ MAC recebe exposição "Stories Verídicos" neste sábado (26)



O coletivo Escritoras Vivas foi criado em 2021, derivado do grupo Escritores Vivos (2017), da professora e escritora Yonara Costa. Proposto pela professora juntamente às autoras Suzane Silveira e Cyntia Fonseca, o projeto iniciou com o objetivo de ser um coletivo feminino de mobilização e expressão cultural na cidade de São Gonçalo, já que o número de mulheres percebido no meio literário era consideravelmente menor.

O projeto foi contemplado pelo edital federal da Lei Aldir Blanc (2020), recebeu o selo do Grupo Mulheres do Brasil e firmou diferentes parcerias, entre elas a editora Apologia Brasil e o Lab-Letras Uerj. Hoje são mais de 30 mulheres participantes, várias delas com livros solo lançados, além dos textos autorais publicados no livro 'Escritoras Vivas: coletivo de autoras gonçalenses', disponível nas versões física e digital. Além disso, várias receberam prêmios em trabalhos solo ou co-autorias, como o Off-Flip de Literatura e outros.

O evento deste sábado é aberto ao público, com entrada franca. A Arte Galeria Box fica na Avenida Dezoito do Forte, 307, entrada do Mutuá, Centro, em São Gonçalo.