Festival de Frutos do Mar em Bambuí é transferido por causa da chuva

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, decidiu neste sábado (26/08) pela não continuidade do 3º Festival de Frutos do Mar neste fim de semana, em razão do mau tempo. O evento, que chegou a ser aberto na sexta-feira (25), na orla de Bambuí, foi remarcado para o mesmo local no próximo fim de semana (dias 1º, 2 e 3 de setembro). A programação musical das novas datas ainda será confirmada.



No primeiro dia, a chuva que começou a cair no início da noite de sexta não impediu que o público lotasse a arena montada na recém-construída orla às margens do canal que corta o bairro. Quem foi ao local pôde experimentar as diferentes iguarias oferecidas nos estandes, servidas por restaurantes que atuam na localidade.

“Privilegiar os estabelecimentos locais foi um pedido do prefeito Fabiano Horta para ressaltar a tradição pesqueira de Bambuí, e também o novo projeto de produção desses frutos do mar em nosso município. Os comerciantes do bairro passaram por uma capacitação para participar deste e de outros eventos que estamos programando, além de ser o primeiro grande evento no novo espaço, que vale como uma inauguração”, explicou o secretário José Alexandre Almeida, ao pontuar que o objetivo é ocupar todas as orlas da cidade com eventos similares.



Os shows da cantora Maiara Coboski e da banda niteroiense Faixa Etária fizeram o público cantar e dançar mesmo com a chuva, que ficou mais forte nas horas seguintes. Na área de degustação, famílias inteiras foram à orla para curtir as atrações e os pratos à disposição. A comerciante Jenifer Loiola, de 30 anos, levou o filho de 6 anos e também a mãe, que veio de Itaboraí.



“Eu sempre venho aos eventos aqui de Maricá e este está lindo também. Tudo muito organizado”, ressaltou a cuidadora de idosos, de 55 anos. A filha dela também destacou a estrutura do festival. “Vi que tem ambulância disponível, bastante gente de segurança, isso dá tranquilidade para a gente vir com a família. E os shows também estão ótimos”, pontuou Jenifer.



Morador do bairro Vila Valqueire (na Zona Norte do Rio), Marcelo Justo foi um dos experimentou os pratos servidos pelos estandes, onde também podiam ser encontrados bebidas e doces. “Tenho casa aqui e sempre venho aos eventos. Está muito bacana, organizado e bom de curtir. A cidade é muito boa, daqui a pouco eu me mudo para cá”, disse o servidor público de 56 anos.