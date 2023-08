Cine debate sobre Mulheres Gonçalenses na História acontece na Uerj nesta quinta (24)

A gravação da Leitura Dramatizada ‘Tamoias Metropolitanas’ será exibida nesta quinta-feira (24), na Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj-FFP), em São Gonçalo. O projeto resgata a história de mulheres gonçalenses desde 1822, em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil.

Após a exibição, que inicia às 14h, haverá, ainda, um Cine Debate, em que a produtora do projeto, a arquiteta Camila Dias Oliveira, contará como foi todo o processo, quais fontes bibliográficas utilizadas e como se deu o desenvolvimento do texto teatral.

A entrada é franca. A exibição faz parte da Semana Acadêmica do Curso de História 2023 , da Uerj. A Uerj-FFP fica na Rua Francisco Portela, 1470, Patronato, São Gonçalo.

Leitura Dramatizada

Escrita pelas dramaturgas Suzane Silveira e Camila Dias Oliveira, a Leitura Dramatizada foi dividida em dois atos e mesclou ficção com feitos verídicos vividos por personagens célebres da cidade, como a pintora e escritora inglesa Maria Graham, a empresária madame Maria Desmarest (do Porto da Madama) e a dona de terras Maria Paula (do bairro homônimo).

A peça atravessa os séculos na contramão do apagamento seletivo e apresenta também personagens atuais relevantes do município, entre elas a pesquisadora Maria Nelma e a idealizadora do coletivo Escritoras Vivas, Yonara Costa.

O projeto teve a realização da Editora Apologia Brasil e o incentivo do edital Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ). Patrocínio: Governo do Estado do RJ.

